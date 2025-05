Jeremy Renner svela perché ha rifiutato Hawkeye 2: "Mi hanno offerto metà salario"

Jeremy Renner ha raccontato il motivo per cui ha rifiutato l'offerta economica che gli era stata proposta per realizzare la stagione 2 della serie Hawkeye.

Jeremy Renner ha svelato il motivo per cui ha rifiutato la proposta di girare Hawkeye 2.

L'attore, intervistato da High Performance, ha infatti svelato che gli era stata offerta un salario molto ridotto, cifra che ha considerato inaccettabile.

Perché non è stata girata Hawkeye 2

La star del MCU ha spiegato perché non ha voluto riprendere il ruolo di Clint Barton, condividendo le proprie motivazioni per non girare la seconda stagione di Hawkeye. Jeremy Renner ha spiegato: "Mi hanno chiesto di farla e mi hanno offerto metà soldi. Ho pensato: 'Beh, mi richiederà un lavoro doppio per la metà della cifra precedente, e mi impegnerà per otto mesi, essenzialmente dovrei farlo per metà del salario'".

Hawkeye: Hailee Steinfeld e Jeremy Renner in una scena

L'attore ha sottolineato: "Ho pensato: 'Scusate? Perché? Avete pensato che sono solo la metà di Jeremy perché mi hanno investito? Forse è per quello che volete pagarmi la metà di quello che ho guadagnato per la prima stagione'".

L'attore ha fatto riferimento all'incidente subito a gennaio 2023 quando è stato investito dallo spazzaneve con cui stava ripulendo il vialetto. Renner è intervenuto per evitare che il nipote venisse colpito dal veicolo. Jeremy è rimasto sotto le ruote dello spazzaneve rischiando di morire e venendo ricoverato in ospedale con numerose fratture e ferite.

Jeremy ha voluto precisare: "Questa non è stata la Marvel, ma la Disney, nemmeno loro realmente. Si tratta semplicemente di chi fa i conti, dei contabili. Li ho mandati a quel paese. Semplicemente era un'offerta che rappresentava un insulto".

Il possibile ritorno dell'eroe

In futuro, tuttavia, potrebbe tornare Hawkeye: "Tristemente amo ancora il personaggio. Mi piacerebbe ancora interpretarlo, ma ho dovuto difendermi. Non ho chiesto più soldi, voglio precisare. Semplicemente pagatemi quello che ho guadagnato nella prima stagione. Trovo sia scoraggiante che non sia accaduto, ma va bene".

L'interprete di Clint ha comunque ammesso che è in parte sollevato perché il suo fisico probabilmente lo sta ringraziando: "Attualmente non lo sto interpretando, ma vedremo".