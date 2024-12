Le migliori Serie TV di Natale 2024 da vedere in streaming su Netflix, Prime Video e Disney+

Da Odio il Natale a NOS4A2 e Nuovo Santa Clause Cercasi, consigli di visione perfetti per le festività incombenti. Le serie natalizie da non perdere in streaming sulle piattaforme.

Christmas movies are for boys. Christmas tv shows are for men. Potremmo scherzosamente iniziare così la guida alle serie TV di Natale disponibili in streaming che noi di Movieplayer.it abbiamo messo in piedi per voi, spulciando tra i cataloghi delle piattaforme più quotate. Serie già diventate piccoli grandi cult, sorprese di catalogo, titoli da classifica assicurata e altri più ricercati, che spaziano dalla commedia, all'action, al fantasy e all'horror, al dramma più puro e malinconico. Si sa, spesso le Feste fanno questo effetto.

Hawkeye: una scena della serie

Cosa c'è di meglio allora di un comfort show per eccellenza tra quelli da vedere comodamente sul divano o a letto, da soli, in famiglia, con amici o con la propria dolce metà? Dopo i film di Natale 2024, ecco ciò che abbiamo selezionato per voi, comodamente diviso per servizio streaming, per farvi trovare subito ciò che cercate e di cui siete in mood. Poi non vi resterà che premere play.

Le serie TV natalizie da non perdere su Netflix

Il colosso dello streaming si conferma il più fornito in quanto a titoli tematici, specialmente per Natale 2024. Dal remake italiano di Natale con uno sconosciuto fino alla sitcom familiare per eccellenza, la comedy sembra essere la chiave scelta più efficace per raccontare gli alti e bassi che tutti viviamo sotto le Feste, tra pranzi e cenoni esagerati e una pressione sociale e familiare ingombrante e in crescita.

1. Odio il Natale (2022- 2023)

Odio il Natale, ambientata a Chioggia, è il remake italiano della serie Netflix norvegese Natale con uno sconosciuto, disponibile sempre sulla piattaforma e che vi consigliamo, anche perché le due hanno sviluppo e finali diversi, entrambe lungo due stagioni. In famiglia tutti continuano a chiedere alla trentenne Gianna quando si fidanza, così lei si sente costretta a mentire loro dicendogli che glielo presenterà all'annuale cena di Natale. Ora ha solo 24 giorni per trovarlo.

Da vedere non solo per l'adorabile e sempre più poliedrica Pilar Fogliati ma anche per il cast di contorno (su tutti la Titti di Beatrice Arnera), che nella seconda stagione si impreziosisce di Pierpaolo Spollon. Una visione agrodolce di uno dei periodi più magici e stressanti dell'anno.

2. Dash & Lily (2020)

Una sequenza del serial

Austin Abrams e Midori Francis sono i protagonisti di Dash & Lily, una romcom natalizia perfetta per una serata o un weekend fatto di copertina e divano, magari accompagnata da una cioccolata calda. Basata sul primo romanzo della trilogia per ragazzi Dash & Lily's Book of Dares di Rachel Cohn e David Levithan, mette al centro il rincorrersi da parte di due ragazzi attraverso un quaderno rosso in cui si lanciano una serie di sfide in giro per la città, per conoscersi meglio, senza mai incontrarsi. Da vedere perché mostra una New York letteraria e assolutamente magica, piena di quartieri da scoprire.

3. Buon quel che vi pare (2019)

Una scena della comedy Netflix

Fan delle sitcom familiari questo è il consiglio di visione che fa per voi. Buon quel che vi pare (in originale Merry Happy Whatever) vede una tipica numerosa e un po' conservatrice famiglia americana dover affrontare i cambiamenti che stanno vivendo i figli, tra cui un possibile divorzio, fidanzamento, figlio in arrivo... e un coming out inaspettato. Da vedere se amate le risate con pubblico dal vivo e i personaggi-tipo, oltre che un cast variegato, tra cui Dennis Quaid e Ashley Tisdale.

I migliori film di Natale 2024 da vedere su Netflix, Prime Video e Disney+

Le serie di Natale da guardare su Prime Video

Amazon Prime Video offre titoli un po' alternativi ai canonici dedicati alle festività. Dalla commedia del franchise hit italiano LOL all'horror favolistico del figlio di Stephen King fino a un consiglio effettivamente sui generis che prende spunto da La Cosa.

1. LOL Xmas Special (2022)

Calendario dell'avvento alternativo

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è uno special natalizio legato ad uno dei brand più forti in piattaforma, ovvero LOL dall'omonimo format giapponese. L'episodio ha la durata ampliata di 80 minuti (su 4 ore di gioco), con solo 6 concorrenti, selezionati tra i partecipanti e gli ospiti delle prime due edizioni, in una scenografia a tema natalizio, così come i giochi e le gag. La conduzione viene totalmente affidata a Fedez, senza ospiti o co-conduttori. Da vedere se amate il programma che riunisce i migliori comici italiani.

2. NOS4A2 (2019 - 2020)

Un irriconoscibile Zackary Quinto in un'immagine

Per gli appassionati dell'horror sotto l'albero consigliamo NOS4A2, basata sull'omonimo romanzo del 2013 di Joe Hill ovvero il figlio di Stephen King. Vic McQueen è una giovane artista della classe operaia che scopre di poter rintracciare l'apparentemente immortale Charlie Manx. Quest'ultimo si nutre delle anime dei bambini per depositarle in un villaggio di Natale perverso e contorto della sua immaginazione dove ogni giorno è Natale e l'infelicità è contro la legge. Da vedere se volete sussultare sul divano, rimanendo affascinati e inquietati allo stesso tempo.

3. The Head (2020 - )

Una serie tra i ghiacci

Non proprio una canonica serie tv natalizia ma l'ambientazione nell'Antartide ci sembra faccia al caso. The Head mescola giallo e thriller, è diretta da Jorge Dorado e vede un cast variegato in cui c'è anche Alvaro Morte de La casa di carta. Un'intera squadra di ricercatori viene ritrovata scomparsa o brutalmente uccisa, eccetto una sopravvissuta terrorizzata. Spetta al marito di una delle possibili vittime risolvere il caso e scoprire la verità su quanto successo in quel luogo dimenticato. Da vedere perché vi terrà incollati allo schermo fino all'ultimo, soprattutto se amate La Cosa.

Le serie natalizie da non perdere su Disney+

Disney+ non è solo la Casa di Topolino ma anche di tanti Classici natalizi. Non solo film ma anche festività in serie. Reunion familiari fantastiche, musicali, supereroistiche... e a volte semplicemente magiche. Ecco i titoli a puntate da non perdere sulla piattaforma.

1. Nuovo Santa Clause Cercasi (2022-2023)

Foto di famiglia

Serial sequel/spin-off dei film anni '90-inizio 2000, classiche commedie familiari dei buoni sentimenti. Dopo quasi trent'anni nei panni di Santa Claus, la magia di Scott Calvin comincia a perdere colpi. Tra mille difficoltà per restare al passo con il suo lavoro, Scott scopre una nuova clausola che lo costringe a riflettere sul suo ruolo di Santa Claus e di padre. Da vedere se avete amato la trilogia con Tim Allen.

2. Hawkeye (2021 - )

Jeremy Renner e Hailee Steinfeld sono vecchio e nuovo Ronin

Anche i Marvel Studios dovevano avere la propria serie natalizia in streaming, Nasce così Hawkeye, dall'omonima run di Matt Fraction e David Aja. Un anno dopo gli eventi di Avengers: Endgame nella New York City del post-blip l'ex Vendicatore Clint Barton/Occhio di Falco ha una missione apparentemente semplice: tornare a casa dalla sua famiglia in tempo per Natale. Una minaccia dal suo passato potrebbe impedirglielo, costringendolo a fare squadra con Kate Bishop, una ventenne abile arciera sua fan e possibile erede. Da vedere perché chi ama il Natale e la Casa delle Idee non potrà farne a meno.

3. High School Musical: The Musical: The Holiday Special (2020)

Una delle esibizioni del serial

Festeggiate le vacanze di Natale insieme al cast di High School Musical: The Musical: The Holiday Special con uno special natalizio tratto dal brand Disney di successo. Il giovane cast ricorda i momenti più speciali vissuti sul set mentre intona alcuni tipici brani a tema, come This Christmas, Feliz Navidad, Medley di Hanukkah. Grandi performance tra cui l'inedita Perfect Gift di Joshua Basset. Da vedere perché è il modo perfetto per condividere la gioia del Natale... se amate i musical!