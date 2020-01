Jennifer Lopez, Adam Sandler e Eddie Murphy snobbati agli Oscar 2020: un votante svela il perché

Un membro dell'Academy ha svelato le ragioni per cui Jennifer Lopez, Adam Sandler e Eddie Murphy sono stati snobbati agli Oscar 2020 nonostante la critica avesse lodato le loro recenti performance.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Jennifer Lopez in una scena del film

La reazione furiosa dei fan di fronte alla mancata candidatura di Jennifer Lopez non sembra aver scosso più di tanto i membri dell'Academy. Un attore caratterista, votante agli Oscar da lungo tempo, ha svelato le ragioni della scelta di escludere la Lopez dalla cinquina nonostante la sua performance in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business:

"Prima di tutto, Le ragazze di Wall Street non è un film da Oscar. É un po' troppo grezzo, e credo che molti votanti della categoria recitazione non l'abbiano visto. Florence Pugh sembra aver preso il posto di Jennifer Lopez, forse perché Piccole donne è un film prestigioso e lei è una nuova stella luminosa. Gli attori tendono a pensare a alla Lopez più come a un fenomeno che come un'attrice, come quando l'anno scorso Lady Gaga ha perso l'Oscar contro Olivia Colman, una vera attrice."

Pur avendo apprezzato la performance di Adam Sandler in Diamanti grezzi, il votante gola profonda ammette che intorno a lui sopravvive ancora scetticismo a Hollywood quando si tratta di vederlo come un attore serio:

"Quella performance è stata un tour de force. Sta emergendo come un grande attore, ma poi fa quelle commedie su Netflix che sono davvero stupide".

Oscar 2020, Kathy Bates consola Adam Sandler: "Ti hanno derubato!"

Il membro dell'Academy ammette che, come per Le ragazze di Wall Street, in molti non hanno neppure visto il film di Awkwafina, The Farewell, o quello di Sandler:

"Ci sono un sacco di film, un sacco di performance da vedere ogni anno. Sfortunatamente gli attori diventano brand. Il brand di Adam Sandler non grida 'Oscar', quelli di Leo Di Caprio e Jonathan Pryce lo fanno".

Qualche mese fa Adam Sandler aveva minacciato scherzosamente l'Academy affermando che avrebbe girato un film brutto apposta se non gli avessero dato l'Oscar neppure questa uscita sembra aver aiutato l'attore agli occhi dei severi votanti, come ha ammesso uno di loro specificando che "è stata vista come arroganza. Si tratta di mancanza di rispetto."

Oscar 2020: Greta Gerwig, Piccole donne e le assurde polemiche della mancata nomination alla regia