Jennifer Lopez svela la promessa fatta ai figli quando gli ha annunciato il divorzio da Ben Affleck

Jennifer Lopez ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo El País in vista del tour mondiale alle porte, nella quale ha confessato la promessa che ha voluto fare ai suoi figli gemelli diciassettenni, Emme e Max, durante il periodo complicato del divorzio da Ben Affleck.

Il 20 agosto scorso, Lopez ha avviato il procedimento di divorzio, indicando il mese di aprile come periodo di separazione. Il 6 gennaio scorso il divorzio è stato finalizzato.

La promessa di Jennifer Lopez ai figli durante il divorzio da Ben Affleck

"Ho promesso loro che, nonostante quello fosse un momento difficile ne sarei uscita più forte e migliore. Gliel'ho promesso e l'ho fatto. E ora lo sentono anche loro. Questo mi dà un grande senso di pace nella vita" ha spiegato la cantante.

Jennifer Lopez in una scena de Le ragazze di Wall Street

Jennifer Lopez afferma di trovarsi in un buon momento della sua vita dopo il divorzio e un tour annullato. Al quotidiano spagnolo ha affermato di sentirsi più in forma e felice di tre anni fa e orgogliosa per aver guidato i propri figli fuori da un periodo complicato:"È il momento perfetto per uscire e ballare, cantare e divertirsi con tutti".

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck e il divorzio

Dopo una turbolenta relazione agli inizi degli anni 2000, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno vissuto un ritorno di fiamma dopo diversi anni, e si sono sposati nel luglio 2022. La cantante ha chiesto il divorzio circa due anni dopo.

Primo piano di Jennifer Lopez in This Is Me... Now

Nonostante la coppia si sia divisa, le rispettive famiglie sono rimaste particolarmente unite. Ad aprile, i gemelli di Lopez hanno partecipato insieme ai tre figli di Ben Affleck, Samuel, Seraphina e Violet, alla prima di The Accountant 2, il nuovo film del regista e attore.