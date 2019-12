Uncut Gems, Adam Sandler: "Se non mi fate vincere un Oscar giro un film bruttissimo apposta!"

La minaccia di Adam Sandler: se non vincerà l'Oscar per Uncut Gems farà un film bruttissimo per vendetta.

La minaccia di Adam Sandler è chiara, se l'attore non vincerà un Oscar per il ruolo in Uncut Gems, farà un bruttissimo apposta per vendicarsi. La dichiarazione dell'attore arriva il giorno dopo la sconfitta ai Gotham Awards 2019, dove gli è stato preferito Adam Driver.

Adam Sandler è attualmente impegnato nella promozione del thriller indie Uncut Gemsm nuova fatica dei fratelli Josh e Benny Safdie. Il film, molto apprezzato dalla critica, è tra i possibili candidati agli Oscar 2020 e la performance drammatica di Sandler è stata molto apprezzata.

Così l'attore, ospite al The Howard Stern Show, ha scherzato sulle reazioni della critica esclamando: "E' scioccante, non è vero? Ho interpretato uno stronzo. i fratelli Safdie e tutte le persone coinvolte nel film hanno lavorato così duramente che non volevo fare come al solito e dire 'Eh, non posso aiutarvi da qui.' Così sono sceso in campo".

Locandina di Uncut Gems

Adam Sandler ha ammesso che sarebbe divertente ottenere la prima candidatura agli Oscar, anche se questo vorrebbe dire indossare uno smoking, cosa che non lo attira troppo, ma l'attore è determinato a vincere e lancia una divertente minaccia:

"Se non vinco, tornerò da voi e darò un film talmente brutto apposta sono per vendicarmi. E' così che ottengo tutto."

La minaccia potrebbe aver già funzionato, visto che Adam Sandler è stato eletto miglior attore protagonista per Uncut Gems dalla National Board Of Review. La corsa all'Oscar è stata lanciata.