Robert Zemeckis regista di The Last Mrs. Parrish, con star Jennifer Lopez

Il prossimo film con star Jennifer Lopez, intitolato The Last Mrs. Parrish, sembra sarà diretto dal regista Robert Zemeckis.

Netflix ha annunciato lo sviluppo del progetto tratto dal romanzo scritto da Liv Constantine e pubblicato nel 2018, venendo selezionato anche per il book club di Reese Witherspoon.

Cosa racconterà The Last Mrs. Parrish

Al centro della trama ci sarà una truffatrice, interpretata da Jennifer Lopez, che prende di mira una coppia benestante, i Parrish.

JLo sarà star di un nuovo film Netflix

La donna diventa amica della moglie e seduce il marito, con l'obiettivo di diventare la prossima signora Parrish. La criminale scopre tuttavia che la vita da moglie è molto più complicata di quanto potesse pensare.

Jennifer ha collaborato con Netflix già in occasione del thriller The Mother e del film sci-fi Atlas.

Il coinvolgimento del regista

Robert Zemeckis dovrebbe essere impegnato alla regia, mentre John Gatins sarà lo sceneggiatore del progetto, collaborando così con il filmmaker per la seconda volta dopo Flight, che ha avuto come star Denzel Washington.

Zemeckis ha recentemente diretto Here con star Tom Hanks e Robin Wright, in precedenza star del film cult Forrest Gump. Al centro della trama ci sono alcune famiglie e un posto speciale dove abitano. Gli spettatori potevano infatti seguire cosa accadeva ai protagonisti mentre si trovavano nella stessa stanza della loro casa. Attraverso le varie generazioni, il racconto proposto sul grande schermo "catturava l'esperienza umana nella sua forma più pura". Alla base del progetto diretto da Zemeckis c'è la graphic novel di Richard McGuire. Hanks e Wright, inoltre, sono stati ringiovaniti grazie all'uso delle nuove tecnologie durante la post-produzione del film.