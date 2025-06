Jennifer Lopez è una diva del cinema nel trailer del musical Il bacio della donna ragno

Il 10 ottobre arriverà nei cinema americani Kiss of the Spider Woman (Il bacio della donna ragno) e il trailer anticipa qualche dettaglio della trama del film con star Jennifer Lopez, Diego Luna e Tonatiuh.

Il progetto è stato scritto e diretto da Bill Condon, già dietro la macchina da presa di altri musical portati al cinema come Chicago e Dreamgirls.

Cosa racconta il musical

Al centro della trama di Kiss of the Spider Woman ci sono Valentin (Diego Luna), un prigioniero politico, e il suo compagno di cella Molina (Tonatiuh), accusato di atti osceni in luogo pubblico.

I due stringono un improbabile legame mentre Molina ripensa al suo musical di Hollywood preferito con star la diva del cinema Ingrid Luna (Jennifer Lopez).

Il trailer mostra le spettacolari sequenze musicali interpretate dalla popstar, coinvolta anche come produttrice esecutiva del film.

Il progetto cinematografico è tratto dal musical di Terrence McNally, John Kander e Fred Ebb, che a sua volta si ispirava a un romanzo del 1976 firmato da Manuel Puig.

Un sogno che si avvera per la star della musica

Il film di Condon è stato presentato al Sundance Film Festival, dove la première si è conclusa con un'ovazione da parte del pubblico. Jennifer, commentando emozionata la reazione degli spettatori, aveva dichiarato: "Ho aspettato questo momento per tutta la vita. Il motivo per cui volevo entrare in questa industria è perché mia madre mi faceva sedere davanti alla TV e quando, una volta l'anno, veniva trasmesso West Side Story mi ipnotizzata. Pensavo 'Questo è quello che voglio fare'. Questa è la prima volta che riesco davvero a farlo. Bill Condon ha realizzato il mio sogno".