Jenna Ortega vuole una pausa dopo Mercoledì 3: "Do spazio a nuove esperienze"

Jenna Ortega non ha intenzione di restare legata a lungo allo stesso tipo di progetto. Con la terza stagione di Mercoledì ormai terminata, l'attrice pensa già a come orientare la prossima fase della sua carriera, e l'idea è quella di allontanarsi per un po' dalla televisione. Non un addio al piccolo schermo, almeno per quanto emerge dalle sue parole, ma la volontà di concedersi tempo per esplorare strade diverse.

Dopo Mercoledì, la voglia di cambiare

Ospite del podcast Happy Sad Confused, la candidata agli Emmy ha raccontato di non aver avuto molte conversazioni su possibili nuovi franchise e di preferire, almeno per il momento, lasciare aperte le porte a esperienze ancora da definire.

Locandina di Mercoledì

"In realtà non ho avuto molte conversazioni sui franchise. Non ne ho avute. Ma quello che sono destinata a fare arriverà a cercarmi. Penso che dopo Mercoledì probabilmente starò lontana dalla televisione per un po'. Ho trascorso molti anni così: da bambina passavo continuamente da una serie all'altra, da un progetto al successivo, e adesso voglio lasciare spazio a cose nuove", ha spiegato.

La scelta di Ortega arriva dopo un percorso iniziato molto presto. Prima di diventare il volto di Mercoledì Addams, l'attrice aveva già accumulato anni di esperienza sul piccolo schermo, lavorando a diverse produzioni fin dall'infanzia. La serie diretta da Tim Burton, creata da Alfred Gough e Miles Millar, ha trasformato la sua interpretazione della figlia della Famiglia Addams in uno dei fenomeni televisivi più riconoscibili degli ultimi anni.

Il successo, tuttavia, non sembra averla convinta a inseguire immediatamente un'altra saga o un ruolo altrettanto ingombrante. Ortega ha chiarito di non avere ancora una direzione precisa per il dopo-Mercoledì, ma di voler evitare che gli impegni televisivi occupino tutto il suo tempo. La pausa di cui parla sembra quindi legata soprattutto al desiderio di scegliere con maggiore libertà i progetti futuri.

Durante la stessa conversazione, l'attrice ha ammesso di essere ancora "un po' confusa" davanti alla popolarità raggiunta grazie alla serie. Essere riconosciuta per strada le è sembrato, almeno inizialmente, qualcosa di surreale, che ha descritto come "una specie di gioco mentale malato". Una reazione che restituisce la distanza tra la sua esperienza personale e le dimensioni assunte dal fenomeno.

Mercoledì 3 arriverà nel 2027: cast e novità

Prima di qualsiasi cambiamento, resta da completare il percorso con il personaggio che ha segnato la sua carriera recente. Netflix ha annunciato il mese scorso la fine delle riprese della terza stagione, accompagnando la notizia con una prima immagine di Ortega nuovamente nei panni della giovane Addams.

Mercoledì: Jenna Ortega nel set

Il debutto è previsto nel 2027. Accanto alla protagonista torneranno Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, rispettivamente Morticia e Gomez Addams, insieme a Isaac Ordonez nel ruolo di Pugsley ed Emma Myers in quello di Enid Sinclair. Riprenderanno i propri personaggi anche Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton e Fred Armisen.

La nuova stagione allargherà inoltre il cast con diversi ingressi già annunciati. Eva Green interpreterà zia Ophelia, mentre Winona Ryder vestirà i panni di Tabitha. Sono stati confermati anche Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan, Kennedy Moyer, Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance. Joanna Lumley, già presente nella serie, è stata promossa a presenza regolare.

La terza stagione di Mercoledì rappresenta dunque il prossimo appuntamento per Ortega con un universo che ha contribuito a renderla una star internazionale. Dopo, però, l'attrice sembra intenzionata a prendersi il tempo necessario per capire quale direzione seguire, senza impegnarsi subito in un nuovo progetto televisivo di lunga durata.