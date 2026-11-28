Una settimana carica di tensioni nella soap di Rai 1. Diana indaga sul testamento del padre, Roberto decide di non nascondersi più e Umberto teme le conseguenze del processo sui terreni contaminati. Le anticipazioni.

Nuovi segreti vengono a galla e vecchi conti tornano a chiedere attenzione nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 11, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.00. Nella settimana dal 30 novembre al 4 dicembre 2026, Diana cerca risposte sul patrimonio lasciato dal padre, mentre Roberto si trova davanti a uno scontro molto personale con Iacopo.

Anche per Umberto Guarnieri arrivano giorni complicati: il procedimento giudiziario legato ai terreni inquinati prende infatti una piega che lo mette in allarme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: cosa succede dal 30 novembre al 4 dicembre 2026

Il Paradiso delle Signore 11

Al centro delle nuove puntate de Il paradiso delle signore ci sono soprattutto verità difficili da affrontare. Diana teme che qualcuno sia intervenuto sul testamento del padre, Roberto è costretto a fare chiarezza sulla propria vita privata, mentre il passato di Elisa torna a bussare alla porta attraverso Gianna. Sullo sfondo, Umberto segue con crescente inquietudine gli sviluppi del processo. Le anticipazioni giorno per giorno della soap.

Lunedì 30 novembre: Diana indaga sul testamento del padre

Diana non riesce a liberarsi dal dubbio che il testamento paterno sia stato alterato e decide di rivolgersi a Cesare per capire come muoversi. Elisa, invece, rimane scossa dopo aver incontrato Gianna, una donna che conosce da tempo e che sembra legata a una fase dolorosa della sua vita. Intanto Odile osserva con attenzione Lia, sempre più interessata a Matteo.

Per Umberto arriva inizialmente una notizia positiva sul fronte giudiziario, mentre Valeria affronta Iacopo senza mezzi termini, accusandolo di avere cercato di mettere Roberto in cattiva luce.

Martedì 1° dicembre: Roberto si confida con Valeria

L'atmosfera si fa più romantica quando Rebecca prova il vestito scelto per la Prima della Scala e Mimmo non nasconde di apprezzarla. Mirella comincia così a chiedersi se dietro quella simpatia ci sia qualcosa di più.

Elisa prova ad avvicinarsi a Gianna, ma il loro passato rende tutto più complicato. Matteo, intanto, dà a Johnny una notizia importante: un produttore discografico si è accorto di lui. Sul fronte più delicato della puntata, Valeria racconta a Roberto ciò che Iacopo sostiene sul suo conto. Roberto sceglie allora di fidarsi di lei e le confida di essere omosessuale.

Mercoledì 2 dicembre: Umberto teme una svolta nel processo

Una novità nel processo preoccupa Umberto: il giudice viene sostituito e Guarnieri non sa quali conseguenze possa avere il cambiamento. Al Paradiso, invece, Riccardo propone un'idea per celebrare Sant'Ambrogio.

Simona continua a lavorare per recuperare la forma e Valter sfrutta la sua esperienza nella boxe per aiutarla negli allenamenti. Gianna respinge il tentativo di Elisa di sostenerla, mentre Roberto decide di affrontare direttamente Iacopo. Anche Ciro comincia a nutrire dubbi sulle reali intenzioni di Carmine.

Giovedì 3 dicembre: Diana legge una lettera lasciata dal padre

Marcello teme che lo scontro con Iacopo possa spingere Roberto ad allontanarsi dal Paradiso. Intanto Mirella riceve da Mimmo un pensiero destinato a Michelino, mentre Rebecca aspetta con impazienza un segnale da Filippo Erba.

Umberto incontra il giudice Arnò, nuovo responsabile del processo, mentre Carla teme che l'intera vicenda possa compromettere anche la reputazione della GMM. Diana, rientrata dal Belgio, porta invece con sé una lettera del padre consegnata dal notaio e decide di leggerla insieme a Iacopo.

Venerdì 4 dicembre: Iacopo fa una confessione a Roberto

Filippo vuole sorprendere Rebecca e coinvolge Mimmo nei preparativi. Lia, dopo essersi confrontata con Matteo, trova finalmente il coraggio di affrontare suo padre.

Gianna attraversa un momento particolarmente difficile e questa volta accetta l'aiuto di Elisa. Anche tra Roberto e Iacopo qualcosa cambia: Iacopo sceglie la strada della sincerità e gli fa una confessione inaspettata. Per Umberto, invece, l'ansia non si attenua: il processo continua a rappresentare una minaccia difficile da ignorare.