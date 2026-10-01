Mercoledì 3: ecco Jenna Ortega nella nuova foto ufficiale, ma c'è un dettaglio che non piace ai fan

Netflix ha finalmente mostrato qualcosa di concreto della terza stagione di Mercoledì. Con le riprese ormai concluse, la piattaforma ha diffuso una nuova immagine di Jenna Ortega nei panni di Wednesday Addams, segnando di fatto l'ingresso dei prossimi episodi nella fase di post-produzione.

Una buona notizia per chi aspetta di tornare tra i corridoi della Nevermore Academy, anche se il debutto della stagione potrebbe essere ancora piuttosto lontano.

Mercoledì 3, concluse le riprese ma la data di uscita resta un mistero

Jenna Ortega nei panni di Mercoledì nell'omonima serie Netflix

Nel nuovo scatto Mercoledì è seduta a una scrivania davanti a una macchina da scrivere d'altri tempi, con un look che resta fedele all'estetica gotica del personaggio ma introduce qualche dettaglio diverso rispetto alle stagioni precedenti. Un'immagine semplice, più suggestiva che rivelatrice, che evita accuratamente di anticipare la nuova trama.

La conclusione delle riprese rappresenta naturalmente un passo importante, ma per una produzione come Mercoledì il lavoro non finisce sul set. La serie Netflix richiede una lunga fase di post-produzione, tra effetti visivi, montaggio e lavorazione delle numerose sequenze più complesse, elemento che rende difficile immaginare un ritorno immediato sullo schermo.

Al momento la piattaforma non ha annunciato una data di uscita ufficiale per Mercoledì 3. Il precedente della serie, del resto, invita alla prudenza: la prima stagione è arrivata nel 2022, mentre la seconda ha debuttato soltanto nel 2025. In quel caso hanno pesato anche gli scioperi di Hollywood del 2023, ma i tempi produttivi rimangono comunque consistenti.

La terza stagione potrebbe quindi arrivare nel corso del 2027, anche se per ora si tratta soltanto di una possibile finestra e non di un'indicazione confermata. Resta inoltre da capire se Netflix deciderà di replicare la strategia adottata con la seconda stagione - distribuita in due blocchi da quattro episodi - oppure di tornare a un rilascio più canonico.

Si allarga ancora la storia della famiglia Addams

La famiglia Addams di Mercoledì

Sul fronte narrativo la nuova stagione sembra intenzionata ad approfondire ancora di più la famiglia Addams e il passato della protagonista. È uno degli aspetti su cui la serie ha progressivamente spostato l'attenzione dopo il successo della prima stagione, trasformando l'universo costruito attorno a Mercoledì in qualcosa di più ampio rispetto alle sole vicende della Nevermore.

A cambiare sarà anche l'età dei personaggi. Wednesday e i suoi compagni si avvicinano alla conclusione del loro percorso scolastico, aprendo così la porta a temi più legati alla crescita e alle scelte per il futuro. Jenna Ortega lo ha spiegato parlando con Esquire: "In questa stagione, soprattutto perché i ragazzi sono ormai all'ultimo anno di liceo, affrontiamo sentimenti più conflittuali riguardo alla famiglia, a cosa significhi diventare adulti e a ciò che immaginiamo per la nostra vita".

L'attrice ha aggiunto: "È davvero quando ti trovi sulla soglia dell'età adulta che inizi a renderti conto: 'Oddio, forse dovrei avere un piano'".

Parole che hanno alimentato anche le ipotesi sul futuro della serie. La terza stagione potrebbe infatti accompagnare i personaggi verso una fase decisiva della loro storia, anche se Netflix non ha annunciato che si tratterà dell'ultima.

Nel cast tornano Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer e Isaac Ordonez, insieme a Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán. Tra le presenze più interessanti figurano inoltre Eva Green, Winona Ryder, Lena Headey e Billie Piper. Le riprese sono finite, adesso la domanda è una sola: quanto bisognerà aspettare per la messa in onda?