Paura per Eva Green: l'incidente sul set di Mercoledì 3 e il ricovero d'urgenza

Stop alle riprese della terza stagione della serie Netflix: Eva Green si sarebbe ferita a una gamba sul set irlandese ed è stata trasportata in ospedale. Cosa è successo

Eva Green, new entry della terza stagione di Mercoledì dove interpreterà zia Ofelia, sarebbe stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo un incidente avvenuto sul set in Irlanda, nell'area di Dublino.

Secondo le prime ricostruzioni, l'attrice avrebbe riportato un infortunio a una gamba: nulla che, al momento, faccia temere conseguenze gravi, ma abbastanza da spingere la produzione a sospendere temporaneamente le riprese della serie Netflix.

Mercoledì 3, l'incidente di Eva Green sul set

Eva Green

La notizia arriva mentre le riprese della terza stagione di Mercoledì sono in pieno svolgimento, con la troupe impegnata tra l'Irlanda e alcune nuove location europee. Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, Eva Green avrebbe accusato un forte dolore dopo essersi ferita durante una scena. I responsabili della serie avrebbero preferito non sottovalutare l'accaduto, chiamando subito i soccorsi e disponendo il trasferimento in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Secondo il The Sun, la situazione ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza: davanti al dolore accusato dall'attrice, la produzione ha scelto di interrompere il lavoro e affidarsi ai medici. Le cure sarebbero state tempestive e Green sarebbe già in fase di recupero. Il set, però, si è fermato: una pausa obbligata, che dovrebbe essere riassorbita con una riprogrammazione delle riprese, al momento indicata per l'inizio di luglio.

Per Netflix si tratta di un contrattempo significativo, anche perché Mercoledì 3 ha addosso aspettative altissime. Dopo il successo globale della serie con Jenna Ortega, ogni dettaglio del nuovo capitolo viene seguito con attenzione quasi investigativa dai fan. E l'arrivo di Eva Green, in questo senso, aveva già acceso parecchia curiosità.

Eva Green sarà zia Ofelia: perché il suo ruolo incuriosisce

La famiglia Addams in Mercoledì

In Mercoledì 3 Eva Green interpreta Ofelia Addams, sorella di Morticia (Catherine Zeta-Jones). Non un ingresso qualunque, quindi, ma un personaggio che promette di allargare la mitologia familiare della protagonista e di portare la storia in una zona ancora più gotica e ambigua.

Ofelia era stata evocata nel finale della seconda stagione con un'immagine capace di attirare subito l'attenzione: la donna, mostrata di spalle, scriveva sul muro una frase minacciosa, "Mercoledì deve morire". Un'apparizione breve, ma sufficiente a trasformarla in uno dei misteri più attesi dei nuovi episodi. Che cosa lega davvero Ofelia a Mercoledì? E perché il suo passato sembra pesare così tanto sulla famiglia Addams?

La stessa Eva Green, annunciando il suo ingresso nello show, aveva raccontato di essere felice di entrare in un universo "deliziosamente oscuro e spiritoso", promettendo di aggiungere un tocco di follia in più al mondo creato da Alfred Gough e Miles Millar. Gli showrunner, dal canto loro, l'avevano descritta come una presenza scenica elegante, inquieta e imprevedibile: caratteristiche perfette per un personaggio costruito sul mistero.

Nuove location per Mercoledì 3

Jenna Ortega nella seconda stagione

L'incidente non dovrebbe compromettere la produzione, ma conferma quanto il set di una serie così ambiziosa sia una macchina complessa. Mercoledì 3 punterà infatti a espandere l'universo narrativo oltre i confini della Nevermore Academy, con un'impronta più cupa e una dimensione più internazionale. Tra gli indizi già circolati c'è anche uno scatto di Jenna Ortega davanti alla Torre Eiffel, accompagnato da una frase dal tono perfettamente macabro: "Da Parigi, con terrore".

Nel cast torneranno i volti principali della serie, mentre tra le nuove presenze figurano anche Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan, Kennedy Moyer e Winona Ryder. Joanna Lumley dovrebbe avere più spazio nei panni di Hester Frump, mentre tra le guest star sono attesi nomi come Lena Headey (la Cersei de Il trono di spade), Andrew McCarthy e James Lance.