La semifinale di Coppa Davis tra Italia e Repubblica Ceca stravolge il pomeriggio di Rai 1: salta la puntata odierna della soap, ma non sarà l'unico appuntamento del 27 novembre a essere cancellato dal palinsesto

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore: oggi, venerdì 27 novembre, i telespettatori di Rai 1 non troveranno il consueto appuntamento con la soap ambientata nel grande magazzino milanese. Una pausa inattesa per il pubblico, che dovrà fare i conti con una modifica del palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia.

A determinare lo stop della soap è la semifinale di Coppa Davis tra Italia e Repubblica Ceca, in programma proprio oggi alla BolognaFiere Arena. La partita, con inizio previsto alle ore 16:00, sarà trasmessa in diretta anche su Rai 1, che ha deciso di modificare la consueta programmazione del pomeriggio per dare spazio alla sfida degli azzurri.

L'Italia arriva all'appuntamento dopo aver conquistato la semifinale battendo la Corea del Sud per 2-1 nei quarti di finale. Una vittoria maturata al termine di un confronto combattuto, nel quale sono stati decisivi Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, vincitori del doppio dopo il successo di Lorenzo Musetti e la sconfitta di Flavio Cobolli nei singolari.

La diretta sportiva occuperà gran parte del pomeriggio di Rai 1, coinvolgendo anche altri programmi abitualmente presenti nel palinsesto. Oltre a Il paradiso delle signore, infatti, non andranno in onda La Vita in Diretta di Alberto Matano e L'Eredità di Marco Liorni. Resta invece confermato l'appuntamento con La Volta Buona di Caterina Balivo, previsto nella consueta fascia dalle 14:00 alle 16:00.

Quando torna Il Paradiso delle Signore: l'ipotesi del recupero sabato 28 novembre

Il Paradiso delle signore 10 - Adelaide

La domanda che si pongono gli appassionati riguarda naturalmente il destino della puntata saltata. Secondo quanto comunicato durante la puntata di giovedì pomeriggio, Rai 1 dovrebbe recuperare l'episodio già sabato 28 novembre alle ore 15:20, evitando così di far attendere il pubblico fino alla settimana successiva.

Nel momento in cui scriviamo, però, è bene precisarlo, questa collocazione non trova ancora conferma nel palinsesto ufficiale consultabile su RaiPlay, dove non risulta indicata una puntata della soap di sabato (se non il consueto appuntamento con le repliche su Rai Premium, dalle 16:10 alle 19:30). La cosa certa è che Il Paradiso delle Signore tornerà lunedì 30 novembre, quando la serie riprenderà riprendere il suo consueto spazio pomeridiano su Rai 1, prima della pausa natalizia.

Cosa succede nella prossima puntata della soap

Odile è interpretata dall'attrice Arianna Amadei

Lo stop arriva in un momento in cui le vicende dei protagonisti sono particolarmente ricche di sviluppi. Tra gli elementi che terranno banco nei prossimi episodi ci sono le conseguenze dell'arrivo di una lettera destinata a mettere in discussione gli equilibri di Villa Guarnieri e i dubbi di Odile sul rapporto sempre più stretto tra Lia e Matteo. Questioni che promettono di avere ripercussioni sulle dinamiche personali e sentimentali dei protagonisti e che il pubblico dovrà seguire nella prossima puntata, non appena Rai 1 riprenderà la normale programmazione della soap.