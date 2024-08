Dune, la star di Mercoledì Jenna Ortega aveva sostenuto un provino: ecco per quale ruolo

Da Mercoledì a Scream fino al prossimo Beetlejuice Beetlejuice, Jenna Ortega è stata associata ad alcuni franchise piuttosto importanti negli ultimi anni, ma avrebbe potuto aggiungerne un altro.

Come ha rivelato in una nuova intervista a BuzzFeed Puppy Interview, l'attrice ha raccontato di aver sostenuto un'audizione per un ruolo nel Dune di Denis Villeneuve. Sebbene non sia chiaro quale fosse il ruolo esatto per cui era in lizza, la Ortega ha lasciato intendere che si trattasse del ruolo di Chani, una parte che alla fine è andata a Zendaya.

"Ho fatto il provino per Dune quando avevo circa quindici anni. Ricordo che ero una grande fan di quel film e del franchise e di tutto il resto, ed ero davvero entusiasta di quel colloquio, perché Denis è uno dei miei registi preferiti. Credo fosse per Chani. Penso che fosse per la parte andata a Zendaya... ma non lo dicevano. Era tutto molto segreto".

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet e Zendaya in una foto

A che punto è Dune 3?

Già all'indomani dell'uscita di Dune - Parte Due, i fan erano già curiosi di sapere come il franchise continuerà sul grande schermo. Villeneuve aveva dichiarato che esiste già una sceneggiatura per il terzo film, tratto dal. romanzo Messia di Dune, e che si sta concentrando sulla migliore versione possibile del materiale di partenza. I fan hanno ipotizzato che Dune: Messiah uscirà il 18 dicembre 2026, data che attualmente è stata fissata dalla Warner Bros. per un film sconosciuto.

"Sto lavorando a quattro sceneggiature diverse - so che Dune: Messiah sarà una di queste, non so se sarà la prossima o quella successiva", aveva dichiarato Villeneuve in un'intervista rilasciata all'inizio di quest'anno. "Il mio compito era quello di cercare di mantenere vivo il più possibile lo spirito di Frank Herbert, l'intero significato di Dune diventerà più chiaro con Dune: Messiah".

Già nelle prossime settimane rivedremo Jenna Ortega nelle sale con Beetlejuice Beetlejuice, che inaugurerà l'81esima Mostra del Cinema di Venezia; l'anno prossimo, invece, tornerà su Netflix con la Stagione 2 di Mercoledì.