Su Rai 2 arriva il finale di S.W.A.T. Exiles con Hondo e la Squadra 44 alle prese con Carrero. Ecco cosa succederà negli ultimi episodi e quali novità ci sono sul futuro della serie.

Questa sera, sabato 28 novembre, alle 21:20 su Rai 2, torna S.W.A.T. Exiles con un appuntamento particolarmente atteso. La serie con Shemar Moore arriva al suo finale di stagione con due episodi ricchi di tensione, nei quali Hondo e la Squadra 44 dovranno affrontare una minaccia sempre più pericolosa. Ma dopo l'ultimo episodio, quale sarà il futuro dello spin-off? E soprattutto, S.W.A.T. Exiles 2 si farà?

Al centro della storia ritroviamo Daniel "Hondo" Harrelson, interpretato da Shemar Moore, alla guida della Squadra 44. Il gruppo sarà impegnato in missioni particolarmente delicate, tra criminalità organizzata, intrighi e una rete di corruzione che rischia di coinvolgere anche i vertici delle istituzioni di Los Angeles.

S.W.A.T. Exiles, anticipazioni: cosa succede nell'episodio Il caveau

Nel nono episodio della prima stagione, intitolato Il caveau, la Squadra 44 dovrà intervenire per fermare una rapina a mano armata. L'operazione sembra concludersi positivamente, ma la situazione prende una piega inaspettata quando una finta impiegata, che si rivela essere la vera responsabile della banda di rapinatori, riesce a fuggire prendendo in ostaggio un ricco imprenditore.

Parallelamente, Hondo porta avanti un piano segreto con l'aiuto di Deacon e Tan. L'obiettivo è recuperare alcune prove fondamentali per far emergere la corruzione all'interno dell'LAPD e dell'ufficio del Sindaco. Una missione particolarmente rischiosa, destinata ad avere conseguenze importanti sugli equilibri di potere della città.

Shemar Moore (Hondo), Lenora Crichlow (Angela Pike) e James Le Gros nei panni del vice capo Ramon Carrero.

Finale di Stagione: Hondo vuole proteggere la sua famiglia

A seguire andrà in onda Ritirata, l'episodio che chiude la prima stagione della serie. Dopo essere riuscito a recuperare l'hard disk, Hondo comprende finalmente chi si nasconde dietro il piano per eliminare la SWAT: si tratta di Carrero.

La scoperta, tuttavia, non porta subito a una soluzione. Hondo si ritrova infatti in un vicolo cieco e arriva a pensare che l'unica possibilità sia mettere al sicuro la propria famiglia e lasciare tutto alle spalle. La Squadra 44, inizialmente disorientata dalla decisione del suo leader, non ha però intenzione di arrendersi. Sotto la guida di Pike, gli agenti decidono di scendere in campo e affiancare Hondo nella sua battaglia contro Carrero.

L'obiettivo è ormai chiaro: smascherare pubblicamente Carrero e portare alla luce la verità. Il finale di stagione di S.W.A.T. Exiles promette dunque momenti ad alta tensione, con la Squadra 44 pronta a rischiare tutto per difendere Hondo e fermare una cospirazione che minaccia di travolgere l'intero dipartimento.

Shemar Moore (Daniel "Hondo" Harrelson) e Anthony Michael Hall (Christopher Dunn)

Il cast di S.W.A.T. Exiles: gli attori e i personaggi

A guidare il cast di S.W.A.T. Exiles è Shemar Moore, che torna a vestire i panni di Hondo. Accanto a lui troviamo un gruppo di giovani interpreti che dà volto ai componenti della Squadra 44:

Shemar Moore - Daniel "Hondo" Harrelson

Lucy Barrett - Sammy "Sam" Bishop

Adain Bradley - Malik Henderson

Zyra Gorecki - Cassidy Han

Freddy Miyares - Ethan Cole

Ronen Rubinstein - Jude Callan

Nella serie tornano inoltre alcuni volti storici di S.W.A.T.: Jay Harrington nel ruolo di David "Deacon" Kay, Patrick St. Esprit in quello del comandante Robert Hicks e David Lim nei panni di Victor Tan.

Il cast di S.W.A.T. Exiles

S.W.A.T. Exiles 2 si farà? Le novità sul futuro della serie

Sì! S.W.A.T. Exiles 2 si farà: la seconda stagione è già ufficiale. E ci sono ottime notizie per i fan di Hondo! La conferma è arrivata nell'agosto 2026, ancora prima del debutto della prima stagione su Starz. È stato proprio Shemar Moore, interprete di Daniel Hondo Harrelson, ad annunciare il rinnovo attraverso un video sui social, anticipando anche l'avvio delle riprese.

Ad oggi, 28 novembre 2026, non è stata ancora comunicata una data ufficiale di uscita. Tuttavia, le notizie sono incoraggianti: secondo TVLine, il produttore Jason Ning ha confermato di essere già nel pieno della produzione della seconda stagione.