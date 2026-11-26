Al Paradiso delle Signore i segreti continuano a complicare la vita dei protagonisti e, tra incomprensioni familiari e questioni di cuore, anche gli equilibri più solidi iniziano a vacillare. La soap di Rai 1 torna venerdì 27 novembre 2026 alle 16.00 con una puntata ricca di sorprese.

Al centro delle nuove vicende ci sono Diana, decisa a conquistare la propria indipendenza, e Valeria, alle prese con una scelta professionale che finisce per coinvolgere anche la vita privata di Roberto. Intanto, a Villa Guarnieri arriva una lettera destinata a creare parecchia agitazione. Le anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore 11, riassunto della puntata precedente

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di giovedì 26 novembre de Il paradiso delle signore, Delia e Gianlorenzo Botteri si ritrovano a fare i conti con un argomento particolarmente delicato: i figli. Una discussione con i genitori di lei mette entrambi in difficoltà, facendo emergere dubbi e interrogativi sul loro futuro insieme. Quello che dovrebbe essere un momento di serenità familiare diventa così motivo di preoccupazione per la coppia.

Al Paradiso, invece, Irene e Lia si danno da fare per organizzare una sorpresa a Johnny, riuscendo a coinvolgere un'altra Venere nel loro piccolo coro. Per Riccardo, tornato da Parigi, il clima è decisamente meno allegro. La fine della relazione con Nicoletta gli pesa più di quanto vorrebbe ammettere, ma la vicinanza della famiglia gli offre un po' di conforto.

Sul fronte lavorativo, Roberto cerca una soluzione per trattenere Valeria, corteggiata dalla GMM con una proposta economica che il Paradiso non riesce a pareggiare. Landi, però, ha un'altra carta da giocare e la sua offerta mette la Craveri davanti a una scelta tutt'altro che semplice.

La tensione cresce anche in casa di Diana. La ragazza non intende scusarsi con il rettore dell'università e il suo atteggiamento provoca un nuovo, durissimo scontro con Carla. Madre e figlia sembrano ormai incapaci di trovare un punto d'incontro.

Le anticipazioni di venerdì 27 novembre

La puntata di venerdì 27 novembre si apre con un imprevisto a Villa Guarnieri, dove la serenità appena ritrovata viene messa in discussione dall'arrivo di una lettera inattesa. Il suo contenuto provoca grande turbamento e rischia di riaccendere tensioni che sembravano finalmente superate.

Intanto Odile osserva con crescente curiosità il rapporto tra Lia e Matteo. L'intesa tra i due non passa inosservata, soprattutto quando Portelli si trova a dover aiutare il padre della Mandalà a risolvere un problema. L'impegno lo trattiene più del previsto e Matteo arriva in forte ritardo alla serata di beneficenza, alimentando gli interrogativi di Odile.

La situazione più esplosiva riguarda però Diana, ormai esasperata dai continui contrasti con Carla. La giovane prende in considerazione una rottura definitiva con la famiglia: vuole abbandonare l'università, trasferirsi altrove e ottenere la propria quota di eredità. Proprio mentre cerca di costruirsi una vita lontana dalle imposizioni materne, però, si imbatte in una scoperta sconvolgente che cambia improvvisamente le prospettive.

Al Paradiso, nel frattempo, Valeria prende la sua decisione professionale, provocando una profonda delusione in Iacopo. Ferito dalla scelta della Craveri, l'uomo decide di confidarle qualcosa di molto personale che riguarda Roberto. Una rivelazione sulla sfera intima di Landi che introduce un nuovo elemento di tensione in una vicenda già piuttosto complicata.