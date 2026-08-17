Mercoledì 3 porterà gli Addams in una nuova era: la serie Netflix cambierà il destino della famiglia

Per quasi cento anni la Famiglia Addams è rimasta sorprendentemente immutabile. Dai fumetti di Charles Addams alle serie televisive, passando per i film live action e quelli animati, Gomez, Morticia, Mercoledì e gli altri membri della famiglia hanno sempre vissuto in una sorta di presente eterno, senza mai cambiare davvero. Con Mercoledì, però, Netflix ha già iniziato a incrinare questa regola. E la terza stagione potrebbe spingersi ancora oltre.

Jenna Ortega anticipa una Mercoledì adulta

Nei mesi scorsi Jenna Ortega ha raccontato che la terza stagione seguirà Mercoledì durante il suo ultimo anno alla Nevermore Academy, mentre inizierà a interrogarsi sul proprio futuro una volta terminati gli studi. È un dettaglio che potrebbe sembrare marginale, ma che in realtà rappresenta un cambiamento storico per il franchise.

Mercoledì: Jenna Ortega nel poster della serie

Per la prima volta una versione della protagonista non resterà confinata all'adolescenza, ma inizierà un vero percorso verso l'età adulta. Ogni adattamento ha reinterpretato gli Addams secondo la sensibilità della propria epoca, ma senza modificare realmente il loro ruolo.

Nella serie televisiva degli anni Sessanta Mercoledì era una bambina, nei film degli anni Novanta era ancora una ragazzina, mentre la serie Netflix l'ha trasformata in un'adolescente alle prese con il collegio e con i primi rapporti sociali. La differenza è che questa volta il personaggio sembra destinato ad andare oltre quella fase.

Anche se in passato sono esistiti speciali televisivi con una Mercoledì adulta, si è sempre trattato di episodi isolati. Nessun progetto aveva mai costruito una vera evoluzione del personaggio destinata a proseguire nel tempo. Se Mercoledìcontinuerà anche dopo la terza stagione, la serie potrebbe accompagnare la protagonista nella vita adulta, raccontandone il lavoro, le relazioni e un'esistenza lontana dalla Nevermore Academy.

Sarebbe una novità assoluta per un universo narrativo che ha sempre mantenuto i suoi protagonisti sospesi in una dimensione quasi immobile, un po' come accade da decenni ai personaggi dei Simpson.

Netflix ha riportato gli Addams al centro della cultura pop

Al di là delle possibili conseguenze, è difficile negare quanto la serie abbia rilanciato l'interesse per la Famiglia Addams. Il successo di Mercoledì ha spinto molti spettatori a recuperare la sitcom classica, i film con Anjelica Huston e Raul Julia e perfino le produzioni animate più recenti, riportando il franchise al centro della cultura pop dopo anni di minore esposizione.

Mercoledì, ritratto della Famiglia Addams

Parallelamente è già in sviluppo anche un nuovo film animato dedicato agli Addams nella loro configurazione più tradizionale.

Proprio qui nasce la sfida più delicata. La popolarità della serie Netflix, unita al successo di Jenna Ortega, rischia di spostare definitivamente il baricentro del franchise verso una versione più seriale dei personaggi. Le produzioni più classiche, pensate per un pubblico familiare e costruite attorno all'intero nucleo degli Addams, potrebbero finire inevitabilmente in secondo piano.

Se davvero la serie* accompagnerà Mercoledì oltre gli anni del liceo, Netflix non si limiterà ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia della famiglia: potrebbe ridefinire il modo in cui il pubblico immaginerà gli Addams negli anni a venire.