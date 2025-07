Tim Burton parla del futuro dopo Mercoledì: "Ho lavorato bene con Lady Gaga, spero ricapiti"

Nel gotico universo di Mercoledì, la seconda stagione promette un salto ancora più profondo nell'abisso affettivo della famiglia Addams. Merito anche di Lady Gaga, nuovo volto del cast, osannata da un entusiasta Tim Burton, che tra elogi e misteri lascia intendere che la loro storia creativa potrebbe appena cominciare.

Tim Burton ispirato dal lavoro con Lady Gaga

Non serviva la sua presenza fisica sul tappeto viola per catalizzare l'attenzione: anche in tour con il suo Mayhem Ball, Lady Gaga è stata il nome sulle labbra di tutti durante la première londinese della seconda stagione di Mercoledì. Tim Burton, regista e produttore esecutivo della serie, ha speso parole sentite per la performer, che debutterà nei nuovi episodi nel ruolo di Rosaline Rotwood, leggendaria docente della Nevermore Academy che incrocia il cammino della giovane protagonista.

Una scena di Mercoledì

"È davvero un'artista, e per me lavorare con un'artista è qualcosa di ispirante", ha dichiarato Burton a Variety, paragonando l'energia di Gaga a quella di altri nuovi volti del cast come Steve Buscemi, nei panni del nuovo preside Barry Dort, e Joanna Lumley, che interpreterà la nonna di Mercoledì.

Il regista ha raccontato di aver visto l'intera troupe illuminarsi all'arrivo di questi interpreti, descrivendo l'atmosfera sul set come una sorta di incantesimo collettivo. E tra una dichiarazione e l'altra, ha anche lasciato trapelare che la collaborazione con Gaga potrebbe non esaurirsi qui.

Al Giffoni Film Festival, Burton ha ammesso di "aver fatto qualcos'altro con lei", senza però rivelare dettagli ulteriori. "Non posso dire altro. Ma lo spero davvero", ha aggiunto, lasciando intendere che il sodalizio artistico tra i due potrebbe avere nuovi sviluppi.

Ritorni illustri, scontri materni e un futuro sospeso

Se nella prima stagione Mercoledì si era affermata come outsider magnetica tra gli studenti di Nevermore, nella seconda parte - che uscirà in due segmenti, il 6 agosto e il 3 settembre - lo sguardo si allarga e si fa più intimo. "C'è Mercoledì e sua madre, ma anche Morticia con sua madre", ha spiegato Burton, sottolineando come questa nuova stagione affondi "più in profondità nella stranezza di questa famiglia". Una stranezza che, a detta sua, appartiene in fondo a ogni nucleo umano: "Tutti dicono che la loro famiglia è strana, ma io rispondo: mostramene una normale. Non ne ho mai incontrata una in tutta la mia vita".

Un ritratto di Tim Burton

E mentre Netflix ha già confermato una terza stagione, Burton mantiene i piedi ben saldi nel presente. "Stiamo lavorando alla terza, certo, ma io sto ancora finendo un episodio della seconda. Shh", ha detto con ironia. Segno che, nel mondo oscuro e sfaccettato di Mercoledì, ogni cosa ha il suo tempo - e ogni alleanza artistica, magari, anche un futuro tutto da scrivere.