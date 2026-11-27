L'ultimo appuntamento con il medical drama di Rai 1 risolve il giallo che ha appassionato il pubblico per settimane, mentre per il personaggio di Luca Argentero è tempo di voltare pagina.

Con la quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, il pubblico di Rai 1 si è improvvisato detective, alimentando le teorie più disparate sull'identità del killer della morfina. C'è chi ha passato al setaccio ogni fotogramma, chi ha studiato i turni dei medici e chi ha persino ipotizzato il ritorno di vecchi antagonisti della serie.

L'episodio conclusivo, andato in onda il 26 novembre, ha finalmente premiato la curiosità dei fan, risolvendo il caso e regalando ad Andrea Fanti un finale che potrebbe rivoluzionare il futuro del medical drama con Luca Argentero.

Attenzione, da qui in poi il testo contiene spoiler sull'ultima puntata di Doc 4

Doc 4, l'identità del killer della morfina e il suo vero obiettivo

Una scena di Doc - Nelle tue mani 4

Dietro le morti che hanno sconvolto il Policlinico Ambrosiano nella quarta stagione di Doc - Nelle tue mani c'è Maurizio, entrato nell'organico della struttura come collaboratore del direttore sanitario Stefano Campigli. La soluzione del giallo è strettamente legata alla battaglia per il controllo dell'ospedale, al centro dell'intera stagione.

Creare un clima di sfiducia nei confronti dell'Ambrosiano avrebbe infatti facilitato l'operazione di acquisizione da parte di un gruppo privato. È in questo progetto che si inserisce l'attività criminale di Maurizio, la cui copertura salta grazie alle informazioni in possesso di Paola Grandi.

La direttrice generale, a lungo considerata la principale indiziata, si rivela una testimone fondamentale. Ricattata mesi prima, la donna aveva accettato di assecondare gli interessi della holding. A complicare la sua posizione è però un'emergenza medica che mette alla prova anche l'etica professionale di Matteo.

Il giovane, ancora segnato dal lutto per la perdita del padre, è a un passo dal commettere un omicidio. Sarà invece determinante nella guarigione della Grandi: insieme a Riccardo, contribuisce a individuare l'endocardite di cui soffre.

La resa dei conti coinvolge direttamente Fanti, che rischia di diventare l'ultima vittima di Maurizio nel tentativo di difendere Paola. Provvidenziale si rivela l'intervento di Rick, mentre per l'assassino scattano le manette.

Il giallo di Doc - Nelle tue mani prende spunto dalla cronaca

Luca Argentero è Andrea Fanti nella serie

La svolta crime del medical drama ha radici nella realtà. A raccontarlo, prima della messa in onda dell'ultimo episodio, era stato lo sceneggiatore Francesco Arlanch ai microfoni di Fanpage.

Nel concepire la quarta stagione insieme a Viola Rispoli, l'autore ha attinto a vicende giudiziarie riguardanti delitti commessi da personale sanitario. L'intenzione era quella di portare sul piccolo schermo un tema di grande attualità: la tutela del Servizio Sanitario Nazionale.

La componente investigativa si è rivelata particolarmente efficace anche nel coinvolgimento degli spettatori, capaci di elaborare teorie a partire da dettagli visivi apparentemente marginali. Un entusiasmo che ha sorpreso gli stessi autori della fiction.

Il finale cambia tutto: quale futuro per Andrea Fanti

Matilde Gioli nei panni di Giulia Giordano

Archiviata la minaccia della privatizzazione, per il protagonista interpretato da Luca Argentero si apre un capitolo tutto da scrivere. L'ex primario è pronto a mettere le proprie competenze al servizio di una nuova missione, passando il testimone a Giulia Giordano, che guiderà medicina interna.

"Doc non sono io, Doc è sempre stata una squadra", sono le parole con cui Fanti si congeda dai colleghi, chiudendo simbolicamente una tappa della sua carriera.

Per Giulia, tuttavia, le soddisfazioni professionali si accompagnano a una delusione sentimentale: Claudia ha conquistato un posto nella vita di Damiano, proprio quando la dottoressa sembrava intenzionata a investire nuovamente sul loro rapporto. A sorridere, invece, sono Martina e Riccardo, finalmente pronti a vivere la loro storia alla luce del sole.

Con la quinta stagione di Doc - Nelle tue mani, prevista per il 2028, sarà interessante scoprire quanto spazio avranno questi nuovi equilibri e soprattutto in quale veste ritroveremo Andrea Fanti, ormai pronto a esplorare territori professionali lontani dal suo amato reparto.