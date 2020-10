Jared Leto sarà Joker nella Justice League di Zack Snyder

Jared Leto riprenderà il ruolo di Joker in occasione della versione Snyder's Cut di Justice League, il progetto che verrà completato in vista di un debutto su HBO Max nel 2021.

Il premio Oscar aveva interpretato l'iconico villain nel film Suicide Squad, progetto tratto dai fumetti della DC che sarà quindi legato alla storia ideata da Zack Snyder.

Il sito The Hollywood Reporter ha riportato la notizia che Jared Leto si unirà agli altri membri del cast di Justice League nelle riprese aggiuntive richieste dal regista Zack Snyder per concludere il progetto su cui sta lavorando.

Il Principe del Crimine, nella versione del premio Oscar, era apparso brevemente in Suicide Squad e avrà ora delle nuove scene che lo vedranno a confronto con Batman.

La prima versione del film tratto dai fumetti della DC era infatti stata ideata per avere un legame con Suicide Squad, elemento che era stato successivamente rimosso e messo in secondo piano da entrambe le versioni.

Il sito sostiene inoltre che le riprese aggiuntive dell'annunciata Snyder's Cut, che sarà suddivisa in una miniserie composta da quattro episodi, sono attualmente in corso e sul set sarebbero impegnati Ben Affleck, Amber Heard e Ray Fisher.

Jared Leto avrebbe inizialmente dovuto riprendere la parte di Joker in occasione di uno spinoff che lo avrebbe visto protagonista accanto a Margot Robbie, interprete di Harley Quinn. Il progetto, dopo le critiche rivolte a Suicide Squad e l'incredibile successo del lungometraggio con Joaquin Phoenix, sembra sia stato definitivamente abbandonato.

L'attore, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe persino cercato di impedire la realizzazione di Joker, convinto di dover essere tutelato da una possibile esclusione dai progetti della Warner Bros.