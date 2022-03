Oscar 2022: Dune domina con sei premi, Hans Zimmer festeggia in pigiama e accappatoio

Sei statuette, quasi tutte categorie tecniche, per premiare il sontuoso spettacolo visivo creato da Denis Villeneuve in Dune, il compositore Hans Zimmer festeggia in pigiama e accappatoio.

Dune esce a testa alta dalla Notte degli Oscar 2022 portandosi a casa sei statuette su otto candidature per fotografia, scenografia, montaggio, colonna sonora originale, sonoro ed effetti visivi.

Dune: Denis Villeneuve con Javier Bardem sul set del film, nel 2020

Come mostra l'elenco di tutti i vincitori di questa edizione degli Oscar 2022, le uniche candidature che hanno visto dune sconfitto sono i costumi e il trucco, che vedono trionfare, rispettivamente, Cruella e Gli occhi di Tammy Faye.

L'Oscar per la miglior colonna sonora vede premiato il compositore tedesco Hans Zimmer, che ha conquistato il suo secondo Oscar, il primo in trent'anni da Il re Leone del 1994, ma sfortunatamente non era presente a Los Angeles per poterlo ritirare di persona. Il musicista ha però celebrato in pigiama e accappatoio insieme alla figlia mentre si trovava in hotel ad Amsterdam.

Dune, nuovo adattamento del classico di fantascienza di Frank Herbert, è il progetto della passione del regista canadese Denis Villeneuve, il quale ha riunito un eccezionale team di talenti per dar vita all'incredibile universo alieno in uno spettacolo sensoriale maestoso, giustamente premiato dall'Academy.

