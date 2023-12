Peacemaker: la Stagione 2 farà parte del DCU? Risponde James Gunn

Archiviato il DCEU con l'uscita di Aquaman e il Regno Perduto, è tempo di cominciare a pensare al nuovo DC Universe in arrivo con James Gunn che ha chiarito se la Stagione 2 di Peacemaker si inserirà in questo nuovo universo narrativo.

Rispondendo a un fan nel nuovo social Threads, Gunn ha confermato che la seconda stagione di Peacemaker farà parte del suo nuovo DCU, anche se non sono ancora chiare le modalità in cui verrà effettuato questo passaggio, dato che la serie nasce dalle ceneri del DCEU e come spin-off diretto del suo precedente The Suicide Squad - Missione Suicida, che già operava un soft reboot verso il film David Ayer.

Gunn ha scritto tutti gli otto episodi della prima stagione di Peacemaker, e probabilmente sarà così anche per la prossima stagione. Il regista ha anche diretto diversi episodi della prima stagione dello show e, dato il suo nuovo ruolo alla DC, sarà difficile per lui trovare il tempo per prendere parte alle riprese della serie.

A causa dei suoi impegni, Gunn ha rivelato che le riprese di Peacemaker 2 inizieranno solo dopo che avrà concluso il lavoro su Superman: Legacy, di cui è sceneggiatore e regista. Il reboot di Superman uscirà l'11 luglio 2025.

DC Universe: James Gunn aggiorna i fan su Peacemaker 2 e risponde ironico ai fan di Henry Cavill

Considerando che i registi sono soliti lavorare a un film fino alla data di uscita o molto a ridosso di essa, la riprese della seconda stagione di Peacemaker non dovrebbero prendere il via prima della fine del 2025.