Netflix aggiungerà otto film del DC Universe a dicembre, ma gli abbonati sono sul piede di guerra

In teoria Max dovrebbe essere lo streamer esclusivo dei film DC, ma a quanto pare la regola non dovrebbe valere per il DC Extended Universe. In quella che è probabilmente una mossa per aumentare i profitti e ridurre le perdite di streaming, Warner Bros. Discovery ha stretto un accordo con Netflix che vedrà otto titoli del DCEU disponibili sulla piattaforma streaming dal 1 dicembre.

A fianco di assenze degne di nota come Aquaman e Shazam!, gli otto titoli disponibili a breve saranno L'uomo d'acciaio, Batman v. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, Harley Quinn: Birds of Prey, Wonder Woman 1984 e The Suicide Squad. Tuttavia, alcuni fan del DCEU hanno già criticato apertamente Netflix per aver inserito il film "sbagliato" della Justice League.

I fan di Zack Snyder sul piede di guerra

Dopo la scomparsa di Zack Snyder's Justice League dallo streaming in Europa, i fan del cineasta +erano piuttosto irritati. Ma scoprire che Netflix ospiterà la versione di Justice League del 2017, quella rimaneggiata da Joss Whedon, ha gettato ulteriore benzina sul fuoco.

Probabile che, con la mossa di cedere i diritti streaming di buona parte del DCEU a Netflix, Warner Bros. si stia preparando ad accendere i riflettori sul reboot del DCU a opera di James Gunn e Peter Safran.

Tuttavia, è una coincidenza interessante che il DCEU abbia trovato una nuova casa proprio su Netflix, visto che Zack Snyder ha stretto uno stretto rapporto con lo streamer per cui ha realizzato film come Army of the Dead e l'imminente epopea fantascientifica Rebel Moon.

A oggi il DCEU è il nono franchise cinematografico con il maggior incasso di tutti i tempi, avendo incassato oltre 6,7 miliardi di dollari al botteghino globale. Dopo un 2023 abbastanza disastroso, la serie si concluderà questo dicembre con l'uscita di Aquaman e il Regno Perduto.