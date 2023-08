Harley Quinn: Margot Robbie tornerà nel nuovo DC Universe [RUMOR]

Dopo aver debuttato nel 2016 in Suicide Squad, film diretto da David Ayer, l'Harley Quinn di Margot Robbie è diventata uno dei personaggi preminenti del mondo DC sul grande schermo. La sua ultima apparizione risale al 2021 in The Suicide Squad di James Gunn e da allora non si sono saputi aggiornamenti circa il suo futuro. A quanto pare, però, Harley Quinn sembrerebbe essere destinata a tornare anche nel nuovo DC Universe supervisionato dallo stesso Gunn e Peter Safran.

L'ultima indiscrezione è arrivata dallo scooper @MyTimeToShineHello: "Posso confermare che Margot Robbie tornerà come Harley Quinn nel DC Universe". Gunn aveva rivelato di come The Suicide Squad non fosse canonico all'interno del DC Universe, spiegando però che il personaggio di Harley Quinn sarebbe in qualche modo tornato.

Margot Robbie vorrebbe tantissimo una storia d'amore fra Harley Quinn e Poison Ivy sul grande schermo

Harley Quinn e il sequel di Joker

In attesa di capire se il ritorno di Margot Robbie sarà confermato o meno, la prossima apparizione in live action di Harley Quinn avverrà in Joker: Folie à Deux, sequel del pluripremiato film del 2019.

A vestirne i panni ci penserà la nota cantautrice e attrice Lady Gaga. Il sequel di Joker non si svolgerà nello stesso mondo del DCU principale, ma come un progetto "Elseworlds", insieme ai The Batman di Matt Reeves, al Superman di J.J. Abrams e Constantine 2 (se si farà). L'arrivo nelle sale del film è attualmente previsto per il 4 ottobre 2024.