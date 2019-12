James Gunn: "Baby Groot farebbe Baby Yoda a pezzi!"

Cosa accadrebbe in un ipotetico scontro tra Baby Groot e Baby Yoda? James Gunn non ha dubbi: 'Baby Groot farebbe Baby Yoda a pezzettini'.

La Baby Yoda-mania imperversa ovunque, ma James Gunn mette in guardia specificando che Baby Groot potrebbe fare a pezzi Baby Yoda. Il regista si è espresso su Instagram durante un q&a coi fan.

Baby Yoda la Forza usa

Dopo essere apparso in The Mandalorian, Baby Yoda ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo e internet lo ha eletto creatura più adorabile della storia del cinema. Ma James Gunn resta fedele al suo cucciolo, Baby Groot, che ha fatto la sua comparsa nella saga dei Guardiani della Galassia. Così, quando gli è stato chiesto chi vincerebbe in un ipotetico scontro tra Baby Groot e Baby Yoda, Gunn ha ammesso di non aver ancora visto The Mandalorian ma ha aggiunto che Baby Groot farebbe a pezzi Baby Yoda. Ecco la sua risposta:

"Conosco Baby Yoda solo come personaggio nei meme. Somiglia a un bambino, ma in versione Yoda, perciò immagino che Baby Groot lo farebbe a pezzi."

James Gunn, attualmente impegnato nelle riprese di The Suicide Squad, ha usato i membri della Task Force X per fare un augurio di Natale molto speciale.

Per quanto riguarda Baby Yoda, qui potete leggere le prime impressioni su The Mandalorian, la serie tv che arriverà in Italia col debutto della piattaforma streaming Disney+ a marzo.

Anche se il protagonista di The Mandalorian Pedro Pascal ha posato con Baby Yoda alla première di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams ha smentito la presenza di Baby Yoda nel film.

Potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, al cinema da oggi.