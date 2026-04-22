The Mandalorian, questo temutissimo personaggio era al centro della Stagione 4 cancellata

Il produttore e autore dello show Jon Favreau ha svelato cosa avrebbe raccontato la quarta stagione della serie che poi è stata messa da parte e trasformata in un lungometraggio per il cinema

Esattamente tra un mese uscirà al cinema The Mandalorian & Grogu, lungometraggio tratto dalla serie The Mandalorian che riporterà la saga di Star Wars al cinema dopo anni di assenza.

Tuttavia, è ormai noto che il film è una sorta di quarta stagione dello show Disney+, ma i piani inizialmente previsti sono rapidamente cambiati in favore di un film. Recentemente, Jon Favreau, produttore e creatore della serie, ha provato a spiegare cosa avrebbe raccontato l'eventuale quarta stagione.

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The Mandalorian 4 si sarebbe concentrata sul Grand'ammiraglio Thrawn

"Prima dello sciopero [del 2023], stavamo scrivendo la quarta stagione", ha raccontato Favreau alla CinemaCon la scorsa settimana. "E all'improvviso ti danno una pacca sulla spalla mentre sei in panchina. 'Ti vuoi lanciare nella partita più importante?' Era da molto tempo che parlavamo di realizzare qualcosa per il grande schermo con questo progetto. Pensavo che probabilmente si sarebbe trattato di un mix di diversi media, come qualcosa per lo streaming con una componente cinematografica. E poi finalmente mi è stato chiesto: 'Saresti disposto a esplorare questi personaggi per il cinema?' A quel punto devi cambiare completamente prospettiva".

"Non basta prendere quelle sceneggiature e trasformarle in un film", ha continuato Favreau. "C'erano molti personaggi, si dava per scontato che avessi visto l'intera serie e serviva a preparare il terreno per gli eventi della seconda stagione di Ahsoka. Riguardava il Grand'Ammiraglio Thrawn e seguiva la trama generale di Star Wars".

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L'assenza di Star Wars al cinema ha pesato sulla riscrittura

"Dovevamo affrontarla come se fosse la prima stagione e il primo episodio di The Mandalorian, ovvero: non dare per scontato che qualcuno abbia già visto qualcosa, ma allo stesso tempo far capire chiaramente a chi segue Star Wars da 50 anni che questo è un prodotto pensato proprio per loro".

Favreau, quindi, ha concluso: "Non possiamo dimenticare che Star Wars non esce al cinema da quasi sette anni. Ci sono spettatori che all'epoca non erano abbastanza grandi per vedere Star Wars al cinema. Dovevamo coinvolgere anche quei fan".

Qual è la trama di The Mandalorian and Grogu

In The Mandalorian & Grogu, il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Il film è diretto da Favreau, che è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a occuparsi delle musiche dopo aver sviluppato il tema della serie Disney+.

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The Mandalorian and Grogu, tratto dall'universo di The Mandalorian, uscirà al cinema il 20 maggio 2026 nelle sale italiane e il 22 maggio successivo negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Il film è diretto da Jon Favreau e vede di nuovo protagonista Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano Din Djarin, affiancato dal suo apprendista Grogu, il personaggio diventato celebre come "Baby Yoda".