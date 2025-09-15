The Mandalorian & Grogu: la nuova sinossi rivela il ruolo chiave di “Baby Yoda” nell’universo di Star Wars

The Mandalorian & Grogu sarà il primo film di Star Wars a riportare il franchise sul grande schermo dai tempi de L'Ascesa di Skywalker e ha quindi un compito molto gravoso sulle spalle: replicare il successo ottenuto su Disney+.

Nelle ultime ore, una nuova sinossi del film è stata diffusa durante il Walt Disney Studios Marketing Expo di Shanghai, e tra le righe sembra indicare che quello che abbiamo imparato a conoscere come "Baby Yoda" prima che il suo vero nome venisse rivelato giocherà un ruolo chiave nella galassia lontana lontana.

"Come erede della Forza nella galassia e partner più adorabile del Mandaloriano, Grogu ha fatto impazzire il mondo con il suo fascino birichino e affascinante fin dal suo debutto", inizia la sinossi. "Merchandising a tema Grogu in tutti i canali, categorie e fasce d'età sarà presto disponibile - la tempesta Grogu sta per colpire!".

Baby Yoda la Forza usa

Il ruolo di Grogu nell'universo di Star Wars

Non è molto su cui basarsi per il momento, ma definire Grogu come "l'erede della Forza nella galassia" suggerisce che il personaggio avrà un ruolo importante negli sviluppi futuri di Star Wars. Considerando quanto lentamente invecchia, sarebbe sorprendente se The Child non facesse parte in qualche modo dei film ambientati dopo L'Ascesa di Skywalker.

Pedro Pascal ha dichiarato che è "incredibile far parte di qualcosa che ha avuto un'influenza così forte su di me da bambino. Era un desiderio segreto fin dall'inizio, per quanto cinematograficamente sofisticato fosse". Inoltre, ha aggiunto che gli autori in The Mandalorian & Grogu "supereranno loro stessi come cineasti, e sarà un viaggio, un'avventura splendida ed emozionante", e ha espresso la sua emozione di condividere lo schermo con Sigourney Weaver.

Questo nuovo capitolo nella storia del Mandaloriano è attualmente in post-produzione e uscirà nei cinema il 22 maggio 2026. Il film vede tra i protagonisti Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White e Jonny Coyne; è diretto da Jon Favreau e prodotto da lui, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce.

The Mandalorian 3: il protagonista in una scena del quarto episodio

The Mandalorian & Grogu, la descrizione del trailer

Nel filmato, ricco di azione, compaiono degli snowtroopers all'interno di un AT-AT pronti a combattere. Poi, in quello che sembra essere una sorta di omaggio all'apertura del film originale del 1977, in cui i Ribelli si preparavano e poi venivano massacrati dagli stormtroopers invasori, il Mandaloriano si apre un varco nello scafo dell'AT-AT, poi, in un'unica ripresa continua, fa esplodere, pugnala, piroetta e combatte tra gli snowtroopers, facendosi strada attraverso lo scafo e poi il corridoio, fino a raggiungere la porta della cabina di pilotaggio, che si chiude rapidamente.

Il filmato mostra anche il misterioso personaggio interpretato da Sigourney Weaver che si rivolge a Mando e Grogu, ricordando al primo che lavora per lei. Il trailer si conclude con un breve sguardo a Jeremy Allen White nei panni di Rotta the Hutt, il figlio del signore del crimine Jabba the Hutt, che alza le mani in segno di trionfo in una sorta di arena di combattimento, per poi tagliare su Grogu sugli spalti che mangia quella che è la versione di Star Wars dei popcorn.