The Mandalorian, Pedro Pascal posa con Baby Yoda alla première di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

The Mandalorian, la serie con star Pedro Pascal, ha portato al successo Baby Yoda che, nonostante non apparirà nel film, è stato comunque presente alla première di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in una simpatica versione.

L'interprete del cacciatore di taglie ha ora posato divertito con una riproduzione della simpatica creatura realizzata a mano da una fan dello show prodotto per Disney+. Pedro Pascal è infatti ritratto in un adorabile scatto realizzato sul red carpet di Episodio IX.

Il regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha però confermato che Baby Yoda, la creatura introdotta nella saga grazie a The Mandalorian, non apparirà nell'atteso epilogo della trilogia.

Il settimo episodio della serie The Mandalorian debutterà inoltre in anticipo sulla piattaforma di streaming e per gli utenti americani e dei paesi in cui è già attivo il servizio sarà disponibile da domani, permettendo così ai fan di assistere a un nuovo capitolo della storia prima di andare nei cinema e assistere alla conclusione della storia degli Skywalker.

