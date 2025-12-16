James Cameron è ufficialmente miliardario secondo Forbes

Alla vigilia dell'arrivo nei cinema di Avatar - Fuoco e Cenere, il regista James Cameron entra nella ristretta cerchia dei miliardari, secondo quanto riferito da Forbes.

Prevedibile visti gli incassi da urlo delle sue opere, a partire da Titanic, primo titolo a superare il miliardo di incassi. Cameron sta spendendo decenni a realizzare la colossale sala di Avatar, giunta al terzo capitolo (ma ce ne sono altri due in preparazione, se il botteghino lo vorrà).

Come riporta Forbes: "A partire dagli anni '80 con Terminator e Aliens, fino a Titanic e ai primi due capitoli di Avatar, i film di Cameron hanno incassato complessivamente quasi 9 miliardi di dollari al botteghino globale, e la sua quota di questi guadagni costituisce la maggior parte del suo patrimonio netto personale che Forbes stima ora in 1,1 miliardi di dollari. Cifre che collocano Cameron nella lista estremamente ristretta di registi che hanno raggiunto lo status di miliardari, tra cui George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson e Tyler Perry".

Il magazine aggiunge: "Forbes stima che Cameron guadagnerà almeno 200 milioni di dollari (al netto di tasse) con Avatar: Fuoco e cenere, supponendo che il film sia all'altezza delle sue elevate aspettative al botteghino".

La villain di Avatar: Fuoco e Cenere

Cameron ama il suo cinema e lo difende a spada tratta

James Cameron cita spesso il denaro quando si tratta di difendere il franchise di Avatar. Quando ha proposto allo studio di aggiungere un altro sequel ai suoi piani per il franchise, portando così il numero totale di film a cinque, ha chiesto loro se fossero interessati ad avere maggiori opportunità di incassare 2 miliardi di dollari.

"Stavamo lavorando su tre sceneggiature e poi sono diventate quattro", ha svelato Cameron a Discussing Film. "In realtà ho ricevuto parecchie resistenze dallo studio. Ma ho ribattuto 'Aspettate un attimo. Quale parte della vostra possibilità di guadagnare 2 miliardi di dollari è in discussione qui?'"

I protagonisti di Avatar: Fuoco e Cenere

Interrogato sul motivo per cui continuasse a usare il 3D e l'high frame rate per girare i film di Avatar nonostante la risposta divisiva dei pubblico nei confronti di questa tecnologia, il regista ha risposto: "Penso che 2,3 miliardi di dollari dimostrino che potresti sbagliarti. Beh, questa è l'argomentazione dell'autorità. Ma l'argomentazione dell'arte è: mi piace, ed è il mio film".

Nel frattempo da domani 17 dicembre il pubblico potrà riversarsi in sala per gustarsi la spettacolare visione di Avatar: Fuoco e Cenere, il più atteso tra i film di Natale 2025 al cinema.