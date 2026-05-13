Avatar: Fuoco e Cenere, finalmente svelata la data d'uscita su Disney+

Se lo aveste perso al cinema, sappiate che potete finalmente recuperare Avatar: Fuoco e Cenere, in quanto il film di James Cameron è pronto al suo debutto in streaming su Disney+.

Dopo la sua uscita nelle sale lo scorso dicembre, il terzo capitolo della saga fantascientifica ha ottenuto un solido successo al box-office anche se le recensioni hanno registrato un leggero calo rispetto ai capitoli precedenti.

Avatar - Fuoco e cenere: un'immagine del film

Avatar: Fuoco e Cenere, la data d'uscita su Disney+

I fan avranno un'altra occasione per assistere al ritorno di Jake Sully e della sua famiglia quando il film verrà diffuso in streaming sulla piattaforma il prossimo 24 giugno.

Questa volta, il clan Sully è in guerra contro una feroce tribù Na'vi nemica su Pandora. Il terzo film della saga Avatar di James Cameron vede protagonista Sam Worthington, insieme ai membri del cast di ritorno Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Bailey Bass, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion ed Edie Falco. Oona Chaplin e David Thewlis hanno invece debuttato nella saga con nuovi personaggi.

Avatar: Fuoco e Cenere

Il successo della saga al box-office continua

Dopo la sua uscita il 19 dicembre scorso, Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 1.4 miliardi di dollari nel mondo. È diventato il terzo blockbuster hollywoodiano del 2025 a superare il miliardo di dollari, dopo altri due colossi Disney: il remake di Lilo & Stitch uscito a maggio e Zootropolis 2, distribuito a novembre. Con questo risultato, i film di Avatar di Cameron sono diventati la trilogia cinematografica con i maggiori incassi di tutti i tempi.

Avatar 4 è già in fase di lavorazione

Un quarto film della saga è già previsto per il 2029, mentre il quinto dovrebbe uscire nel 2031. Cameron ha parlato dei piani per i sequel e di come ci sarà un salto temporale significativo per far crescere i figli dei Sully ed esplorare ulteriormente i mercanti del vento introdotti alla fine di Fuoco e Cenere.