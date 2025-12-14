Avatar, James Cameron contro le critiche: "È il mio film e mi piace così"

Il regista ha rispedito al mittente le rimostranze rivolte al suo ultimo film del franchise, Fuoco e cenere, e ribadito la convinzione nelle proprie idee.

Avatar: Fuoco e cenere è il terzo film della saga fantascientifica di Avatar, diretta e prodotta da James Cameron, dopo Avatar del 2009 e Avatar: La via dell'acqua del 2022. Cameron ha risposto ad alcune critiche pervenute al film.

Il regista ha dichiarato di non essere interessato agli attacchi al film e di essere convinto di aver lavorato ad un'opera che lui stesso apprezza in questo modo proprio perché si tratta del suo film e del suo progetto.

James Cameron respinge le critiche al suo ultimo Avatar

Diversi fan hanno imputato al regista la scelta del 3D e l'uso dell'alta frequenza di fotogrammi, 48 fps al posto dei canonici 24 fps, per rendere le scene più realistiche. Una scelta che gli ha provocato qualche critica.

Una scena di Avatar: Fuoco e cenere

"Penso che 2,3 miliardi di dollari [al botteghino] dicano che forse vi sbagliate su questo" ha risposto fermamente Cameron "Beh, questa è un'argomentazione basata sui numeri, ma l'argomento artistico è che a me piace, ed è il mio film".

Il declino delle sale cinematografiche secondo James Cameron

L'ascesa dello streaming a discapito delle sale cinematografiche è un tema che sta molto a cuore anche a James Cameron: "Non c'è modo di parlare di ciò che vogliono gli spettatori senza parlare del declino del cinema" ha dichiarato al The Times "L'esperienza cinematografica viene sostituita nel nostro dibattito culturale dallo streaming. Il Covid ha dato un duro colpo al cinema e le persone sono passate a un modo diverso di fruire delle storie".

Anche per questo motivo, le persone in sala vogliono qualcosa in più: "Quando vanno al cinema, vogliono qualcosa di così fuori dalla norma da valere la pena di assumere una babysitter. Avatar rientra in questa categoria e quindi non credo che verrà penalizzato ma piango i ricavi al botteghino. Stiamo uscendo da un anno tragico per il cinema". Nel cast di Avatar: Fuoco e Cenere troviamo Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Kate Winslet.