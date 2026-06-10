Un Posto al Sole, anticipazioni 11 giugno: Roberto e Greta preoccupano Marina, Raffaele chiarisce con Ornella

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda sui nostri schermi da trent'anni. Nell' episodio di mercoledì 11 giugno vedremo una Marina sempre più infastidita dal legame creatosi negli ultimi tempi tra Roberto e Greta, mentre Raffaele cercherà di chiarire con Ornella. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Diego

Cristina scopre l'inganno di Leo e, ferita dalla verità, prende una decisione destinata a mettere in discussione il loro rapporto; nel momento più difficile trova però un inatteso sostegno nel padre. Al Vulcano, Lorenza cerca di sfruttare la propria influenza su Diego per passare da vittima degli sbalzi d'umore di Samuel. Intanto, un'intuizione di Guido aiuta Sergio a superare una crisi personale, aprendo finalmente prospettive più serene per lui e Bice, sempre più vicini a ritrovare il loro equilibrio.

Anticipazioni 11 giugno: Marina preoccupata da Roberto e Greta, Raffaele chiarisce con Ornella

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Ultimamente Jimmy si è fissato con la palestra e l'esercizio fisico, al punto da impensierire Niko e Manuela sui reali motivi che stanno dietro questa fissa. Così, quando chiede loro il permesso, la risposta è subito positiva: con il consenso di Niko e Manuela dunque, Jimmy organizza una giornata in piscina insieme a Mina. Purtroppo però, un incontro con una vecchia conoscenza del ragazzino, rischierà di mandare all'aria la loro uscita.

Nel frattempo Roberto si propone di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto, dando però a Marina un altro motivo per preoccuparsi: la donna infatti, tollera sempre meno il rapporto tra il marito e la sua ex. Questo loro riavvicinamento ha scatenato tutta la sua gelosia, nonostante si sia sempre preoccupata di aiutare Cristina a Palazzo Palladini.

Dopo un confronto con Giulia infine, Raffaele prenderà una decisione importante e tenterà di fare chiarezza con Ornella.