NCIS si prepara a un enorme cambiamento con la stagione 24

NCIS ha sempre fatto della continuità una delle sue armi migliori. Cambiano i volti, arrivano nuovi agenti, qualcuno saluta il gruppo e qualcun altro prende posto alla scrivania, ma il cuore della longeva serie procedural di CBS resta riconoscibile. È anche per questo che l'attesa per la stagione 24 ha un sapore diverso, perché non sembra trattarsi del "solito" rimpasto nel cast, ma di una possibile trasformazione più profonda che riguarda l'addio di un membro storico. E che arriva dopo oltre 500 episodi.

L'addio di Leon Vance a NCIS apre un vuoto enorme in NCIS

NCIS, Rocky Carroll è Leon Vance

Il protagonista di questo grande cambiamento è Leon Vance. Il personaggio interpretato da Rocky Carroll è stato per anni molto più di una figura istituzionale, era il ponte tra il lavoro sul campo e la parte politica dell'agenzia, l'uomo capace di tenere insieme procedure, gerarchie e tensioni interne. In una serie abituata a salutare personaggi amatissimi, la sua uscita di scena pesa in modo particolare proprio perché riguarda un ruolo meno sostituibile di quanto non sembri.

Cambiare un agente, per quanto doloroso per il pubblico, fa parte della storia di NCIS - Unità anticrimine. È già successo in passato e la serie che ha trovato nuovi equilibri senza perdere la propria identità. Ma trovare un nuovo direttore significa intervenire sulla struttura stessa del racconto. Chi guiderà l'agenzia? E soprattutto: la serie cercherà un nuovo "Vance" oppure userà questo vuoto per raccontare qualcosa di completamente diverso?

Il finale della stagione 23 ha lasciato sul tavolo più di un'incognita, a partire dalla posizione di Gabriel LaRoche, interpretato da Seamus Dever. Il personaggio non appare esattamente come la presenza solida di cui la squadra avrebbe bisogno, soprattutto considerando le sue manovre e i suoi interessi personali. La stagione 24 potrebbe quindi aprirsi non solo con una posizione da riempire, ma con una vera battaglia per il controllo.

Le parole di Wilmer Valderrama fanno pensare a cambiamenti importanti

Wilmer Valderrama

A conferma di ciò ci sono anche le anticipazioni di Wilmer Valderrama. L'attore, volto di Nick Torres, ha parlato di "grandi cambiamenti" e "nuovi importanti ingressi", facendo intendere che il futuro di NCIS non si limiterà a una semplice sostituzione.

NCIS, del resto, ha spesso scelto la via delle transizioni graduali e ben ponderate: Gibbs ha lasciato spazio a Parker, Kasie ha raccolto l'eredità del laboratorio dopo Abby, Jessica Knight è entrata nel gruppo senza stravolgere il ritmo del racconto. Stavolta, però, il contesto sembra diverso. Alla possibile nomina di un nuovo direttore si aggiunge il cliffhanger legato a Torres e Mateo, che potrebbe generare un'altra frattura nella squadra.

Negli ultimi anni il team guidato da Parker ha trovato una sua formula riconoscibile: un leader, tre agenti sul campo, Jimmy Palmer e Kasie come punti di riferimento laterali ma fondamentali. L'arrivo di più personaggi potrebbe allargare il gruppo, creare nuove dinamiche o introdurre una figura esterna capace di mettere in discussione il metodo Parker.

NCIS, quale futuro per la squadra nella stagione 24?

Sean Murray in NCIS

La domanda, a questo punto, non è soltanto chi entrerà in NCIS, ma che tipo di serie vorrà diventare NCIS. Sean Murray, parlando della sua evoluzione, ha ricordato come l'arrivo di Gary Cole nei panni di Parker abbia dato "materiale concreto su cui lavorare". E in fondo il segreto di NCIS è sempre stato quello di riuscire a cambiare senza tradire se stessa.

Mark Harmon e Gibbs restano una presenza gigantesca nella memoria del pubblico, ma la serie ha già dimostrato di poter camminare anche senza riportare continuamente in scena il passato. La ventiquattresima stagione, però, potrebbe chiedere qualcosa di più coraggioso.