Avatar 4 e 5, James Cameron li farà in metà tempo e a un terzo del costo: "Ma devo capire come"

James Cameron non sa ancora se e come proseguirà la saga di Avatar. Il successo di Avatar: Fuoco e Cenere ha confermato l'entusiasmo del pubblico nei confronti del franchise anche se il film non ha infranto i record d'incassi sperati. Il che rende più incerto lo sviluppo di Avatar 4 e 5.
Quel che è certo, però, è che Cameron punta a snellire la produzione velocizzando la realizzazione dei film e rendendoli, al tempo stesso, meno cari rispetto ai tre precedenti capitoli.
Come rendere il franchise di Avatar meno costoso
In una recente intervista al podcast Empire, James Cameron ha spiegato che la prossima fase del franchise Avatar è ancora in fase di definizione, pur proseguendo a sviluppare idee per i futuri capitoli.
"Avatar 4 e 5 sono ancora in cantiere", ha detto, spiegando di essere entrato in una nuova fase di scrittura e sviluppo che lo vede impegnato a risolvere il problema principale del franchise: i film sono troppo imponenti, troppo costosi e richiedono troppo tempo per essere realizzati. Urge, dunque, una nuova via per snellire il tutto.
Come? Secondo Cameron, l'obiettivo ora è tanto la reinvenzione tecnologica quanto la narrazione. Il regista vuole, infatti, realizzare i futuri film di Avatar "in metà del tempo e con due terzi del costo", ma servirà almeno un anno solo per raggiungere questo obiettivo.
Avatar 4 si farà? Che cosa sappiamo?
E mentre Avatar: Fuoco e Cenere si prepara ad approdare in streaming su Disney+, gli aggiornamenti su Avatar 4 non ci danno certezze. A inizio anno Cameron ha detto che il film è "molto probabile", vista l'accoglienza del pubblico al precedente capitolo, che ha incassato 1,4 miliardi globali, ma non è imminente visto che Disney vuole capire come risparmiare. Ogni film del franchise finora è costato oltre 400 milioni, spese di marketing escluse, e in tempi di spending review l'imput è quello di far diminuire le cifre.
Inizialmente la Disney si era impegnata a realizzare altri due capitoli di Avatar, previsti per il 2029 e il 2031, ma lo studio non ha alcun obbligo contrattuale di procedere con la loro realizzazione.
Se Avatar 4 dovesse uscire realmente nel 2029, sarebbero passati solo quattro anni da Fuoco e Cenere, un tempo non sufficiente ad accrescere l'hype del pubblico e ad aiutare Cmeron a risolvere i problemi in termini di costi. Per altro il regista a quel punto avrà 75 anni e con l'età che avanza il tempo per concludere il franchise si accorcia. Restiamo dunque in attesa di novità.