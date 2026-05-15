Avatar 4 e 5, James Cameron li farà in metà tempo e a un terzo del costo: "Ma devo capire come"

Il futuro del franchise Avatar è ancora incerto, ma il suo creatore punta a velocizzare e ridurre i costi stratosferici in vista dei prossimi capitoli.

James Cameron non sa ancora se e come proseguirà la saga di Avatar. Il successo di Avatar: Fuoco e Cenere ha confermato l'entusiasmo del pubblico nei confronti del franchise anche se il film non ha infranto i record d'incassi sperati. Il che rende più incerto lo sviluppo di Avatar 4 e 5.

Quel che è certo, però, è che Cameron punta a snellire la produzione velocizzando la realizzazione dei film e rendendoli, al tempo stesso, meno cari rispetto ai tre precedenti capitoli.

Una scena di Avatar: Fuoco e Cenere

Come rendere il franchise di Avatar meno costoso

In una recente intervista al podcast Empire, James Cameron ha spiegato che la prossima fase del franchise Avatar è ancora in fase di definizione, pur proseguendo a sviluppare idee per i futuri capitoli.

"Avatar 4 e 5 sono ancora in cantiere", ha detto, spiegando di essere entrato in una nuova fase di scrittura e sviluppo che lo vede impegnato a risolvere il problema principale del franchise: i film sono troppo imponenti, troppo costosi e richiedono troppo tempo per essere realizzati. Urge, dunque, una nuova via per snellire il tutto.

Come? Secondo Cameron, l'obiettivo ora è tanto la reinvenzione tecnologica quanto la narrazione. Il regista vuole, infatti, realizzare i futuri film di Avatar "in metà del tempo e con due terzi del costo", ma servirà almeno un anno solo per raggiungere questo obiettivo.

Una spettacolare scena di Avatar: Fuoco e Cenere

Avatar 4 si farà? Che cosa sappiamo?

E mentre Avatar: Fuoco e Cenere si prepara ad approdare in streaming su Disney+, gli aggiornamenti su Avatar 4 non ci danno certezze. A inizio anno Cameron ha detto che il film è "molto probabile", vista l'accoglienza del pubblico al precedente capitolo, che ha incassato 1,4 miliardi globali, ma non è imminente visto che Disney vuole capire come risparmiare. Ogni film del franchise finora è costato oltre 400 milioni, spese di marketing escluse, e in tempi di spending review l'imput è quello di far diminuire le cifre.

Inizialmente la Disney si era impegnata a realizzare altri due capitoli di Avatar, previsti per il 2029 e il 2031, ma lo studio non ha alcun obbligo contrattuale di procedere con la loro realizzazione.

Se Avatar 4 dovesse uscire realmente nel 2029, sarebbero passati solo quattro anni da Fuoco e Cenere, un tempo non sufficiente ad accrescere l'hype del pubblico e ad aiutare Cmeron a risolvere i problemi in termini di costi. Per altro il regista a quel punto avrà 75 anni e con l'età che avanza il tempo per concludere il franchise si accorcia. Restiamo dunque in attesa di novità.