Hugh Laurie attacca una giornalista per difendere Dr House: “Avevo bevuto e ho reagito male”

Una semplice osservazione sulla struttura narrativa di Dr House si è trasformata in una polemica online che ha coinvolto direttamente Hugh Laurie che ha risposto duramente a una giornalista.

Capita spesso che le serie più amate continuino a generare discussioni anche molti anni dopo il finale: stavolta è successo a Dr House, uno dei medical drama più popolari degli ultimi vent'anni. Al centro della vicenda non c'è una nuova stagione né una reunion del cast, ma uno scambio nato sui social di Hugh Laurie e finito rapidamente sotto i riflettori.

Una critica alla serie che ha acceso il dibattito

Tutto è partito da Janet Murray, giornalista e scrittrice britannica, che durante una conversazione online aveva raccontato la sua esperienza nel recuperare alcune vecchie puntate di Dr House. Pur riconoscendo il valore della serie, Murray aveva osservato come molti episodi seguissero una formula narrativa piuttosto riconoscibile.

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Un commento destinato probabilmente a restare confinato tra gli appassionati della serie. Invece è arrivata la risposta di Hugh Laurie. L'attore, che per otto stagioni ha interpretato il brillante e scorbutico Gregory House, ha preso le difese dello show e soprattutto degli sceneggiatori che ne hanno costruito il successo.

Nel suo intervento Laurie sosteneva che ridurre la serie a uno schema ripetitivo significasse guardarla da una prospettiva troppo limitata. Per spiegare il concetto aveva persino richiamato figure come Bach e Frida Kahlo, sottolineando come molte opere artistiche nascano proprio dalla continua rielaborazione degli stessi temi.

Le scuse dell'attore e la chiusura della vicenda

Dopo la pubblicazione del messaggio, però, la situazione ha preso una piega diversa. Murray ha raccontato di aver ricevuto numerosi commenti aggressivi da parte di alcuni fan della serie. A quel punto Laurie è intervenuto di nuovo, ma con toni decisamente più morbidi.

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L'attore ha ammesso di aver scritto quel messaggio in una serata poco felice. Ha spiegato di aver bevuto qualche bicchiere e di essere già nervoso per questioni personali che non avevano alcun collegamento con la giornalista. Proprio per questo ha deciso di scusarsi pubblicamente.

Nel farlo non ha cercato giustificazioni particolari. Anzi, ha riconosciuto di aver reagito in maniera eccessiva e ha precisato che il suo intento era difendere gli autori della serie, non certo provocare una valanga di critiche contro qualcuno.

Con un pizzico di ironia, Laurie ha aggiunto che probabilmente sarebbe stato meglio scegliere esempi meno impegnativi per sostenere la sua tesi. Murray ha accolto le scuse, pur ricordando che i messaggi ricevuti erano andati ben oltre un semplice disaccordo.

La vicenda si è chiusa senza ulteriori strascichi. Una conclusione piuttosto rara nell'epoca delle polemiche permanenti sui social, dove fare un passo indietro e ammettere di aver sbagliato resta ancora un gesto meno frequente di quanto dovrebbe essere.