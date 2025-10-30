IT: Welcome to Derry, il poster svela il "vero" nuovo Club dei Perdenti dopo la premiere shock

Dopo un primo sconvolgente episodio, la serie di Andy Muschietti ha messo in chiaro che nessuno è al sicuro a Derry e adesso un nuovo poster ricco di spoiler svela da chi sarà composto il Club dei Perdenti che vedremo in azione nei prossimi episodi.

Pubblico scioccato dalla premiere di IT: Welcome to Derry dopo un raccapricciante finale volto a dimostrare che nessuno è al sicuro nell'universo della serie horror. Mentre si attende la messa in onda (anticipata) della serie trasmessa in esclusiva da sky, e in streaming su NOW, ecco che un nuovo poster fa chiarezza. Con un elegante spoiler , la locandina ci svela da chi sarà composto il "vero" nuovo Club dei Perdenti.

La ricerca di Matty (Miles Ekhardt), protagonista dell'incipit del primo episodio, da parte dei compagni di classe Lilly (Clara Stack), Ronnie (Amanda Christine), Phil (Jack Molloy Legault), Teddy (Mikkal Karim-Fidler) e Susie (Matilda Legault) si è concluso con un raccapricciante cliffhanger che si consuma durante la proiezione del film musicale The Music Man, uscito proprio nel 1962, l'anno in cui la storia di IT: Welcome to Derry è ambientata.

Che cosa rivela il nuovo poster?

Il nuovo poster svelato via social media anticipa un'importante informazione sul secondo episodio di IT: Welcome to Derry, in arrivo su Sky e NOW in anticipo in occasione di Halloween. La locandina mostra che i personaggi defunti sono stati sostituiti dall'amica di Lilly, Marge (Matilda Lawler), insieme a Richie (Arian S. Cartaya) e al figlio del Maggiore Hanlon, Will (Blake Cameron James). Questo è il gruppo che tenterà di sconfiggere Pennywise nel corso della serie. Speriamo che nessuno di loro incontri un destino simile a quello dei poveri Phil, Teddy e Suzie.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I Muschietti anticipano alto tasso di sangue e gore

Scelta narrativa azzardata quella di Muschietti di eliminare alcuni personaggi nel primo episodio, come analizzato nella nostra

"Lo adoriamo", ha commentato Barbara Muschietti, co-creatrice della serie con Jason Fuchs e col fratello Andy Muschietti, a Entertainment Weekly. "Sono le nostre Nozze Rosse".

Andy, che ha diretto la première, ha aggiunto: "Questo è strategicamente un evento devastante per instillare nel pubblico la sensazione che 'nessuno è al sicuro in questo mondo'. In un certo senso, inganniamo il pubblico facendogli credere che questi siano i nuovi Perdenti. Beh, indovinate un po'? Fanno una finaccia".