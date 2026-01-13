It: Welcome to Derry, perché Bill Skarsgård non voleva fare ritorno

L'attore svedese era molto dubbioso sul suo ritorno nei panni del feroce clown che terrorizza Derry nella serie, per convincerlo ci è voluto un bel po' di tempo.

Quando è stata annunciata la serie It: Welcome to Derry, i fan hanno gioito all'idea di rivedere Bill Skarsgård nei panni dell'orrido clown Pennywise, ma l'attore svedese era tutt'altro che intenzionato a tornare nel ruolo.

Bill Skarsgård ha dato vita per la prima volta alla creatura da cui origina il male di Derry creata da Stephen King nell'adattamento del suo monumentale romanzo, IT, diretto da Andy Muschietti nel 2017 per poi riprendere il ruolo nel sequel nel 2019. Il personaggio di Pennywise gli ha donato fama internazionale. La serie prequel, co-creata da Muschietti e andata in onda sy Sky e in streaming su NOW, esplora le origini di Pennywise. Nonostante l'avvincente premessa del progetto, Skarsgård non aveva intenzione di tornare nei panni dei malefico clown.

Bill Skarsgård nei panni di Pennywise

Perché Bill Skarsgård era riluttante a tornare?

"All'inizio ero molto titubante" ha spiegato a ScreenRant "ma alla fine ammetto che l'esperienza è stata gratificante".

La preoccupazione principale dell'attore derivava dal desiderio di proteggere l'eredità dei film. "Abbiamo fatto i due film e hanno avuto molto successo" ha detto. "Ero dubbioso sul fatto di sfruttarlo per realizzare una serie TV, temevo che non sarebbe all'altezza degli standard elevati stabiliti dai film".

IT: Welcome To Derry, primo sguardo al ritorno di Pennywise di Bill Skarsgaard

A conquistare l'attore è stata la visione del team creativo lo ha conquistato da noi analizzata nella recensione di IT: Welcome to Derry. Una volta presentato il progetto e il piano per il suo ritorno nei panni di Pennywise, Skarsgård ha compreso l'opportunità di far evolvere il personaggio.

"Sento che, alla fine, abbiamo esplorato alcuni aspetti di Pennywise che non avevamo mai visto prima o che non avevamo mai affrontato" ha aggiunto. "Andy e io ci divertiamo sempre insieme, e credo che abbiamo approfondito questi aspetti. Anche con l'interpretazione di Pennywise abbiamo cercato di mostrare qualcosa in più del personaggio. Mi sono divertito con quelle scene."

La cautela iniziale di Skarsgård rispecchiava quella di molti fan di Stephen King, che mettevano in dubbio la necessità di una serie dopo l'accoglienza contrastante di It: Capitolo Due, ma alla fine Skarsgård si è lasciato convincere.