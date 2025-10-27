Stephen King consiglia i 5 film e serie tv da vedere per Halloween, da “Welcome to Derry” a “Gerald’s Game”

Il "re dell'orrore" Stephen King consiglia cinque film e serie tratte dalle sue opere per accompagnare la notte di Halloween: Welcome to Derry, The Institute, Gerald's Game, 1922 e Lisey's Story. Cinque sfumature di paura, tra alieni, fantasmi interiori e orrori umani.

Cinque racconti per una notte di paura

Su Threads, King ha pubblicato un post che ha subito infiammato i fan: cinque suoi adattamenti cinematografici e televisivi "da non perdere per Halloween", corredati anche dalle piattaforme dove trovarli. Al primo posto c'è IT: Welcome to Derry, la serie prequel dell'omonimo romanzo che debutta proprio in queste ore e che riporta in scena Bill Skarsgård nei panni del clown più terrificante della storia del cinema.

It: Welcome to Derry, una scena

Basata sugli interludi del libro originale, la serie esplora le origini di Pennywise e il male che si annida nelle fondamenta della cittadina di Derry.

Segue The Institute, la più recente tra le opere segnalate: un racconto di crudeltà umana e potere psicologico in cui bambini dotati di abilità sovrannaturali vengono imprigionati e manipolati da un'oscura organizzazione. La serie, composta da otto episodi, ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione che promette di andare oltre il materiale del romanzo. È l'orrore più spaventoso di tutti - quello senza mostri - a dominare questa storia di innocenza violata e resistenza.

Dal trauma psicologico alla follia domestica

La lista di King non si ferma ai titoli più recenti. Su Netflix spiccano 1922 e Gerald's Game, due film del 2017 che rappresentano il lato più intimo e claustrofobico del suo universo. 1922, adattato dal racconto contenuto nella raccolta Notte buia, niente stelle, è un cupo dramma rurale ambientato nel Nebraska degli anni '20: un contadino (interpretato da Thomas Jane) decide di uccidere la moglie per tenersi la terra, ma il suo crimine lo condanna a un lento tormento psicologico. Con un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes, è una delle trasposizioni più apprezzate e sottovalutate della filmografia kinghiana.

La casa di Stephen King

Sempre su Netflix, Gerald's Game - diretto da Mike Flanagan, che in seguito ha firmato anche Doctor Sleep e The Life of Chuck - trasforma un incubo domestico in una seduta di sopravvivenza mentale. Dopo la morte improvvisa del marito durante un gioco erotico, la protagonista (Carla Gugino) rimane incatenata a un letto di campagna: un film di pura tensione psicologica, che gioca più con la mente che con il sangue.

Chiude la lista Lisey's Story (Apple TV+), miniserie del 2021 con Julianne Moore e Clive Owen, scritta e supervisionata dallo stesso King. È una storia di lutto e immaginazione, un'opera sul confine fra amore e follia, memoria e perdita, che lo scrittore ha sempre definito una delle più personali.