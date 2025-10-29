IT: Welcome to Derry, il secondo episodio in anteprima a Halloween su Sky e NOW Tv

Novità in vista per tutti gli appassionati della serie prequel di Andy e Barbara Muschietti, disponibile sulle piattaforme satellitari e streaming.

Dolcetto o scherzetto? I fan di IT: Welcome to Derry potranno anticipare la visione del secondo episodio della serie televisiva ideata da Jason Fuchs e Brad Caleb Kane.

La serie ha debuttato lunedì 27 ottobre su Sky e NOW Tv, e il secondo episodio, The Thing in the Dark, era in programma lunedì 3 novembre ma una novità è emersa dai social nelle ultime ore.

Il secondo episodio di IT - Welcome to Derry esce a Halloween

Sugli account Instagram ufficiali di Sky Italia e NOW Tv è stato pubblicato un post che annuncia l'uscita anticipata del secondo episodio della serie televisiva ambientata a Derry, nel Maine.

Tutti sintonizzati alle 08.00 di mattina del 31 ottobre per vedere la nuova puntata della serie televisiva tanto attesa dai fan di IT, che racconta i fatti antecedenti a quelli raccontati nei due film di Andy Muschietti.

Cosa racconta IT: Welcome to Derry?

Tratta dal romanzo IT di Stephen King, dalla quale sono stati tratti i due film di Andy Muschietti, IT (2017) e IT - Capitolo Due (2019), la serie IT: Welcome to Derry è ambientata nella cittadina teatro dei fatti raccontati nel romanzo e nei film ma negli anni '60.

La storia è quella di quattro ragazzini che partono alla ricerca di un loro amico improvvisamente scomparso. Qualche mese più tardi, in città arriva anche il maggiore Leroy Hanlon, in attesa della moglie e del figlio. Proprio in quel momento, inizieranno a verificarsi dei fatti inquietanti in città.

Nel cast della serie Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar e Stephen Rider. La storia di IT è una delle più famose tra quelle create da una leggenda dei romanzi horror come Stephen King. Ad inizio anni '90, il libro venne trasposto in una miniserie di poco successo con protagonista un terrificante Tim Curry.