It: Welcome to Derry, la comparsa di clown inquietanti nelle città di tutto il mondo annuncia l'arrivo su Sky

Guerrilla marketing da manuale per il lancio di It: Welcome to Derry, la serie che amplia l'universo di It narrando le origini del clown Pennywise. E proprio l'orribile pagliaccio ha fatto la sua comparsa a sorpresa in varie città del globo, da Madrid a Los Angeles, dalla Turchia a Parigi, terrorizzando i passanti per promuovere la serie, il cui primo episodio sarà disponibile su Sky, e in streaming su NOW, a partire dal 27 ottobre.

Tra le città coinvolge anche New York, Varsavia, Manila, Città del Messico, San Paolo, Singapore, Dubai e la suggestiva Cappadocia, dove Pennywise è apparso a bordo di una mongolfiera. Il clown, che sarà nuovamente interpretato da Bill Skarsgard, ha fatto la sua comparsa tenendo in mano i celebri palloncini rossi alle fermate degli autobus, sui gradini dei musei, davanti alla Torre Eiffel e in altri luogo iconici per ricordare al pubblico l'importante appuntamento in tv con una stravagante campagna pubblicitaria.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Di che cosa parla la trama di It: Welcome to Derry?

Per immergervi nel mondo terrificante creato originariamente da Stephen King potete leggere la nostra recensione di IT: Welcome to Derry. La serie esplora le origini del male a Derry raccontando la cittadina del Maine nel 1962 e le gesta di una serie di personaggi differenti da quelli raccontati finora.

Jovan Adepo in una scena della serie tv

Il plot è liberamente ispirato a uno dei flashback presenti nel romanzo di Stephen King, incentrato sui militari di colore di stanza a Derry. A firmare lo show sono Andy Muschietti e Barbara Muschietti con Jason Fuchs, anche showrunner con Brad Caleb Kane. Andy Muschietti ha diretto quattro dei nove episodi da cui è composta la prima stagione.

"Derry è un'entità unica sotto molti aspetti", ha detto Muschietti, parlando dello show. "Ovviamente, c'è una città separata, ma per me le storie sono totalmente intrecciate. Se pensate alla mitologia del libro, in realtà è precedente a Derry. È lì da millenni. Derry è un'innovazione più recente. Quindi esiste una Derry senza It?"

Lucca Comics & Games 2025 celebrerà l'arrivo di It: Welcome To Derry con proiezioni, iniziative e installazione parte del programma delle notti horror di Lucca Comics & Games. Appuntamento, dunque, su Sky e NOW e dal vivo a Lucca per scoprire tutti gli orrori di Derry.