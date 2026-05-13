Uomini e donne: Ciro sceglie Elisa, Martina perde la calma fuori dagli studi

Dopo la scelta di Ciro Solimeno a favore di Elisa, fuori dagli studi Fascino sarebbe scoppiata una forte tensione tra Martina, le sue sorelle e alcune amiche della corteggiatrice siciliana.

Si è registrata ieri pomeriggio negli studi della Fascino la scelta di Ciro Solimeno. Il tronista, arrivato alla conclusione del suo percorso a Uomini e donne, ha deciso di lasciare il programma insieme alla corteggiatrice siciliana Elisa Leonardi, preferendola a Martina Calabrò.

All'interno dello studio, secondo le indiscrezioni trapelate dai presenti, tutto sarebbe andato senza particolari tensioni: Martina ha accettato la decisione di Ciro con tranquillità, come accade spesso nelle scelte finali del dating show.

Tensione nel parcheggio dopo la registrazione

Il vero caos, però, sarebbe scoppiato subito dopo, nel parcheggio degli studi Fascino. A raccontare il retroscena sui social è stata Daria Restaino, che su Instagram ha condiviso la segnalazione di una follower presente sul posto al momento della lite sfiorata tra due gruppi opposti.

Ciro ed Elisa dopo la scelta

Da una parte le amiche di Elisa, dall'altra quelle di Martina: entrambe le fazioni erano arrivate a Roma per sostenere le due corteggiatrici durante la registrazione della scelta.

Sembrava una curva da stadio: il racconto della testimone

Secondo il racconto condiviso sui social, il clima nel parcheggio sarebbe diventato rapidamente incandescente. "Quando sono uscita ho visto Martina con le sorelle in macchina urlare contro le amiche di Elisa. Sentivo Martina urlare 'mi hai rotto il caz.o' in maniera esagerata. Infatti hanno avvisato anche la sicurezza, che è andata a controllare".

La testimone descrive una situazione molto tesa, con la sicurezza pronta a intervenire per evitare che i due gruppi arrivassero al contatto fisico.

La versione delle amiche di Martina Calabrò

Poco dopo, la stessa Daria Restaino ha pubblicato anche la versione fornita da una persona vicina a Martina, che ha cercato di spiegare cosa è accaduto subito dopo la scelta di Ciro. Secondo questa ricostruzione, tutto sarebbe nato da alcune provocazioni rivolte alle sorelle di Martina da parte di persone vicine a Elisa.

Elisa Leonardi

"Le sorelle di Martina sono entrate in macchina e un'amica di Elisa ha iniziato a dire cose alle persone accanto a lei. La sorella di Martina ha risposto: 'Cos'hai da dire? Visto che fai le dirette e parli di mia sorella, abbi il coraggio di dirlo faccia a faccia'".

Sempre secondo la segnalazione, Martina sarebbe intervenuta per difendere la sorella durante il momento di tensione. "Martina vedendo che sua sorella si stava agitando, perché nel mentre ancora non era arrivata alla sua auto, ha detto 'mi hai rotto il caz.o nel parlare di me solo nelle dirette, se hai da dirmi qualcosa fallo ora", avrebbe detto l'ormai ex corteggiatrice.