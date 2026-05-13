Uomini e Donne anticipazioni: Cinzia lascia lo studio, Marco la rincorre piangendo

Caos nell'ultima registrazione di Uomini e Donne: Marco torna per riconquistare Cinzia, scoppia a piangere davanti a tutti e la rincorre fuori dallo studio dopo il suo addio.

Ultima registrazione stagionale per Uomini e Donne. Oggi, mercoledì 13 maggio, negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi, è andata in scena una puntata destinata a far discutere il pubblico. Al centro dello studio, ancora una volta, la tormentata vicenda tra Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti.

Secondo le anticipazioni riportate da Lollo Magazine gran parte della registrazione sarebbe stata occupata proprio dall'ennesimo confronto tra i protagonisti del trono over.

Marco Troiani torna a Uomini e Donne e scoppia in lacrime

La puntata si apre con il ritorno di Marco Troiani, che decide di rientrare in studio per tentare ancora una volta di riconquistare Cinzia. Il cavaliere si lascia andare a un momento molto intenso, arrivando persino a piangere davanti a tutto il pubblico.

Cinzia Paolini

Marco dichiara apertamente di amare ancora Cinzia e le chiede di concedergli un'altra possibilità. Una richiesta accorata che però non trova la risposta sperata. La dama evita di esporsi e continua a prendere tempo anche quando lui le domanda se possa raggiungerla a Salerno.

Tina Cipollari e Gianni Sperti contro Cinzia

Durante il confronto, anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti si schierano con il cavaliere. In studio il clima si fa sempre più teso, soprattutto dopo una frase pronunciata da Marco che lascia tutti senza parole: "Anche se hai fatto l'amore con lui, ti amo lo stesso", riferendosi chiaramente a Mario Lenti.

Parole che scatenano immediatamente la reazione dello stesso Mario, che replica con durezza affermando di non voler mai amare qualcuno al punto da "fare pena" come starebbe facendo Marco.

Maria Teresa e Alessandro Rausa

Cinzia lascia lo studio: caos nella registrazione finale

A quel punto la situazione degenera. Cinzia si alza improvvisamente e annuncia di voler lasciare il programma, uscendo dallo studio sotto gli occhi increduli del pubblico. Marco decide allora di seguirla per convincerla a rientrare. Dopo alcuni minuti, la dama torna in studio ma continua a mostrarsi indecisa e distante.

Il momento finale arriva quando Cinzia domanda direttamente a Mario: "Che cosa provi per me?". Una domanda alla quale il cavaliere sceglie di non rispondere. Mario non concede alla dama neppure un ballo, riceve gli applausi del pubblico presente e decide infine di chiudere definitivamente la conoscenza, lasciando lo studio.

Ospiti in studio e sfilata finale

Tra gli ospiti della registrazione anche Alessandro Rausa e Maria Teresa, tornati in studio per raccontare come procede la loro storia e salutare il pubblico del programma. I due si sono mostrati molto affiatati. Spazio poi alla seconda sfilata femminile della stagione, conclusa con la vittoria di Gemma Galgani.