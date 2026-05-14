Eurovision 2026, la scaletta di stasera: ordine di uscita e orari della seconda semifinale

Stasera su Rai 2 è ancora tempo di Eurovision Song Contest 2026: live da Vienna, infatti, sarà trasmessa la seconda semifinale, che decreterà quali saranno gli ultimi 10 Paesi che accederanno alla finale di sabato.

Dopo il debutto di martedì, che ha già acceso il pubblico europeo tra esibizioni spettacolari e prime sorprese, la gara prosegue dalla Wiener Stadthalle con altri 15 artisti pronti a darsi battaglia a colpi di note musicali. Alla conduzione della versione internazionale ritroveremo ancora Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre per il pubblico italiano il commento sarà naturalmente affidato alla coppia formata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

La scaletta completa di orari della seconda semifinale

Stasera non sarà presente Sal Da Vinci, rappresentante dell'Italia che, con la sua Per sempre sì, ha già calcato il palco martedì, durante la prima semifinale. Il cantautore napoletano tornerà a esibirsi, per cercare di conquistare la vittoria, direttamente sabato: in quanto membro dei Big Four, l'Italia accede di diritto all'ultima parte della gara.

21:00 Inizio Sigla d'apertura e Video "Wasted Boat"

21:07 BULGARIA: Dara - Bangaranga

21:11 AZERBAIJAN: Jiva - Just Go

21:15 ROMANIA: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

21:19 LUSSEMBURGO: Eva Marija - Mother Nature

21:24 CECHIA: Daniel Zizka - Crossroads

21:28 FRANCIA (non in gara stasera): Monroe - Regarde!

21:36 ARMENIA: Simon - Paloma Rumba

21:40 SVIZZERA: Veronica Fusaro - Alice

21:44 CIPRO: Antigoni - Jalla

21:48 AUSTRIA (non in gara stasera): Cosmò - Tanzschein

21:52 LETTONIA: Atvara - Ēnā

21:56 DANIMARCA: Søren Torpegaard Lund - Før vi Går Hjem

22:04 AUSTRALIA: Delta Goodrem - Eclipse

22:08 UCRAINA: Leléka - Ridnym

22:13 REGNO UNITO (non in gara stasera): Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei

22:18 ALBANIA: Alis - Nân

22:22 MALTA: Aidan - Bella

22:26 NORVEGIA: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

22:30 Apertura Televoto

22:46 Show valzer viennese con i conduttori

22:47 Stop al Televoto

23:04 Annuncio degli ultimi 10 finalisti

23:10 Sigla di chiusura

Nonostante l'assenza dell'Italia, non mancano però neppure stasera nomi piuttosto attesi, come la cantante svizzera di origini italiane Veronica Fusaro, in gara con il brano Alice. Ci saranno inoltre tre esibizioni per cui non sarà possibile votare, ovvero quelle di Francia e Germania, in quanto "Big Four", e Austria, che come Paese ospitante ha diritto a un posto in finale.

Alla fine della serata saranno proclamati gli ultimi 10 finalisti, che porteranno a 25 il numero di esibizioni previste il prossimo 16 maggio.