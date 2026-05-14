Eurovision 2026, la scaletta di stasera: ordine di uscita e orari della seconda semifinale

Stasera su Rai 2 è ancora tempo di Eurovision Song Contest 2026: live da Vienna, infatti, sarà trasmessa la seconda semifinale, che decreterà quali saranno gli ultimi 10 Paesi che accederanno alla finale di sabato.
Dopo il debutto di martedì, che ha già acceso il pubblico europeo tra esibizioni spettacolari e prime sorprese, la gara prosegue dalla Wiener Stadthalle con altri 15 artisti pronti a darsi battaglia a colpi di note musicali. Alla conduzione della versione internazionale ritroveremo ancora Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre per il pubblico italiano il commento sarà naturalmente affidato alla coppia formata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.
La scaletta completa di orari della seconda semifinale
Stasera non sarà presente Sal Da Vinci, rappresentante dell'Italia che, con la sua Per sempre sì, ha già calcato il palco martedì, durante la prima semifinale. Il cantautore napoletano tornerà a esibirsi, per cercare di conquistare la vittoria, direttamente sabato: in quanto membro dei Big Four, l'Italia accede di diritto all'ultima parte della gara.
-
21:00 Inizio Sigla d'apertura e Video "Wasted Boat"
-
21:07 BULGARIA: Dara - Bangaranga
-
21:11 AZERBAIJAN: Jiva - Just Go
-
21:15 ROMANIA: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
-
21:19 LUSSEMBURGO: Eva Marija - Mother Nature
-
21:24 CECHIA: Daniel Zizka - Crossroads
-
21:28 FRANCIA (non in gara stasera): Monroe - Regarde!
-
21:36 ARMENIA: Simon - Paloma Rumba
-
21:40 SVIZZERA: Veronica Fusaro - Alice
-
21:44 CIPRO: Antigoni - Jalla
-
21:48 AUSTRIA (non in gara stasera): Cosmò - Tanzschein
-
21:52 LETTONIA: Atvara - Ēnā
-
21:56 DANIMARCA: Søren Torpegaard Lund - Før vi Går Hjem
-
22:04 AUSTRALIA: Delta Goodrem - Eclipse
-
22:08 UCRAINA: Leléka - Ridnym
-
22:13 REGNO UNITO (non in gara stasera): Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei
-
22:18 ALBANIA: Alis - Nân
-
22:22 MALTA: Aidan - Bella
-
22:26 NORVEGIA: Jonas Lovv - Ya Ya Ya
-
22:30 Apertura Televoto
-
22:46 Show valzer viennese con i conduttori
-
22:47 Stop al Televoto
-
23:04 Annuncio degli ultimi 10 finalisti
-
23:10 Sigla di chiusura
Nonostante l'assenza dell'Italia, non mancano però neppure stasera nomi piuttosto attesi, come la cantante svizzera di origini italiane Veronica Fusaro, in gara con il brano Alice. Ci saranno inoltre tre esibizioni per cui non sarà possibile votare, ovvero quelle di Francia e Germania, in quanto "Big Four", e Austria, che come Paese ospitante ha diritto a un posto in finale.
Alla fine della serata saranno proclamati gli ultimi 10 finalisti, che porteranno a 25 il numero di esibizioni previste il prossimo 16 maggio.