It: Capitolo 2, il regista svela i tradimenti al libro di Stephen King

Andy Muschietti, regista di It: Capitolo 2, ha svelato i tradimenti rispetto al romanzo originale di Stephen King.

IT: Capitolo 2, Beverly in una scena del film

L'adattamento di it, opera monumentale di Stephen King divisa in due parti da Muschietti per esigenze narrative, ha richiesto un notevole lavoro di adattamento. Il regista ha fatto di tutto per rispettare lo spirito del romanzo originario, ma ci sono alcuni punti in cui ha tradito la storia per prendere una direzione diversa, come ha rivelato lui stesso nel corso di un'intervista a movieweb.com:

"Anche se siamo rimasti fedeli allo spirito della storia originale, ci sono stati alcuni cambiamenti e svolte che sono molto interessanti. Sapete, dobbiamo sorprendere gli spettatori, anche coloro che hanno letto il libro."

Il regista prosegue: "La sfida principale del realizzare un secondo capitolo, in termini narrativi, era mantenere alta la tensione tutto il tempo considerando gli eventi accaduti nella prima timeline. Così abbiamo dovuto creare un legame tra passato e presente, o connettere alcuni eventi - nel libro è tutto più vago - mantenendo alto il tasso emotivo, e accentuare la tensione in alcuni punti, e anche creare eventi che rendessero la situazione più difficoltosa. Creare ostacoli e cambi di rotta ed eventi che non sono necessariamente nel libro".

Sul tema è tornata anche Barbara Muschietti, sorella di Andy Muschietti e produttrice di It: Capitolo 2, la quale ha specificato:

"Abbiamo iniziato a lavorare allo script ad agosto. Credo fosse prima dell'uscita di It. Stavamo già lavorando ad alcune idee con Andy, che aveva già chiaro in mente il film che voleva fare. Abbiamo collaborato con Gary Dauberman e poi lui ha lasciato per occuparsi di Annabelle, così è intervenuto Jason Fuchs che ha fatto un lavoro fantastico". "E' stato con noi sul set tutto il tempo" aggiunge Andy Muschietti. "E' stato strano perché cambiavamo le cose di continuo. La cosa bella di essere aperti a nuove idee sul set è che compaiono sempre nuove domande, non è una sceneggiatura di ferro. Avere uno sceneggiatore sul set durante le riprese è stato fantastico."

It: Capitolo 2 vede nel cast James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte del terrificante Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.