It: Capitolo 2, proiezioni riservate ai clown nelle sale americane!

It: Capitolo 2 riporterà sul grande schermo il temibile Pennywise e negli Stati Uniti la catena Alamo Drafthouse ha organizzato delle proiezioni davvero speciali: accessibili solo a chi si presenterà vestito da clown.

La terrificante idea ideata per il ritorno nelle sale della storia di Stephen King prevede che i fan dei due film diretti da Andres Muschietti si presentino vestiti truccati, con la parrucca e gli indumenti tipici dei clown. L'esperienza della visione di It: Capitolo 2 diventerà quindi davvero unica in circa 17 sale di proprietà di Alamo Drafthouse presenti in vari stati americani.

It: Capitolo 2 verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 5 settembre ed è stato al centro di una presentazione al San Diego Comic-Con 2019 nell'ambito dell'evento ScareDiego, completamente dedicato al genere horror, durante la quale sono state presentate delle clip inedite. Alla regia di questo secondo capitolo della storia c'è nuovamente Andy Muschietti e sul grande schermo si vedranno i membri del Club dei Perdenti - ormai adulti - ritornare a Derry, la loro città natale, dopo circa trent'anni. Bill, Richie, Bev, Stan, Ben e Eddie proveranno a sconfiggere definitivamente Pennywise, nome con cui identificano la malvagia creatura che vive nel cuore della loro comunità e riappare regolarmente per uccidere bambini.

Scoprite le nostre anticipazioni su It: Capitolo 2 che vede nel cast James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte del terrificante Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.