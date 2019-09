It: Capitolo 2 stabile al primo posto al box office italiano

IT: Chapter 2, un primissimo piano di Bill Skarsgård

Posizioni invariate al box office italiano di questa settimana: It: Capitolo 2 è stabile al primo posto, seguito da Il Re Leone. Il sequel diretto da Andres Muschietti, di cui potete leggere la nostra recensione di It: Capitolo 2, incassa un altro milione e 447mila euro arrivando a superare gli otto milioni.

Notevoli anche gli incassi dell'hit Disney Il Re Leone, che dopo quattro settimane incassa un milione 275mila euro arrivando a sfondare la soglia dei 35 milioni di euro. Cifre da capogiro per la versione live action del classico Disney. Qui potete leggere la nostra recensione de Il Re Leone.

In terza posizione troviamo il debutto della commedia Tutta un'altra vita, film di Alessandro Pondi con Enrico Brignano in uscita in 350 copie che incassa 532.000 euro e segna una media per sala di 1.520 euro. Gianni (Brignano) è un tassista con moglie e figli, vive una routine consolidata, ma sogna di fare un grande salto, magari vincendo alla lotteria. Il suo sei al superenalotto arriva quando una coppia di ricchi dimentica sul sedile del suo taxi le chiavi di casa, come illustra la recensione di Tutta un'altra vita.

Altro debutto al quarto posto per il sequel animato Angry Birds 2: Nemici Amici per Sempre, che incassa 436.000 euro da 460 sale, con una media per sala di 947 euro. Qui potete leggere la nostra recensione di Angry Birds 2: Nemici Amici per Sempre.

Quinta posizione per Mio fratello rincorre i dinosauri, pellicola con Alessandro Gassman che raccoglie altri 362.000 euro superando il milione e duecentomila euro totali.