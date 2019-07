It: Capitolo 2, le nuove foto mostrano Pennywise allo specchio

It: Capitolo 2 si mostra in tre nuove foto, diffuse da Total Film Magazine, in cui tornano tutti i membri del Club dei Perdenti e, immancabile, il terribile Pennywise.

Le immagini in questione ritraggono alcuni momenti importanti della nuova opera di Andres Muschietti, già visti nel final trailer diffuso in occasione del San Diego Comic-Con 2019: nella prima si vede Beverly Marsh alle prese con un terrificante flashback, mentre nelle altre due è possibile vedere il Club dei Perdenti riunito intorno ad una tavola, e il ritorno di Pennywise. Riconoscete la sequenza in questione? È quella del terribile clown allo specchio che tanta meraviglia aveva destato la scorsa settimana nei fan dell'opera di Stephen King.

It: Capitolo 2, Jessica Chastain in una scena

It: Capitolo 2, il Club dei Perdenti riunito al ristorante

It: Capitolo 2, Pennywise ricompare

It: Capitolo 2 è ambientato quasi tre decenni dopo gli eventi del primo capitolo e vede protagonisti ancora una volta gli stessi ragazzi, ora adulti, riuniti dopo molti anni con l'obiettivo di sconfiggere definitivamente Pennywise, tornato dopo 27 anni sulla scia della maledizione che affligge la cittadina di Derry. La pellicola, diretta ancora una volta da Andres Muschietti, vede tra i protagonisti James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Bill Skarsgård. La pellicola uscirà al cinema a due anni esatti dalla prima del 2017. Nelle sale statunitensi sarà presente dal 6 settembre, mentre in quelle italiane dal 5 settembre. Grande attesa dunque per questo nuovo capitolo che, come preannunciato dal regista, sarà ancora più intenso e spaventoso.