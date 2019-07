It: Capitolo 2, FaceApp trasforma Finn Wolfhard in Bill Hader, lui si lamenta: "Questa app fa schifo!"

FaceApp trasforma Finn Wolfhard in Bill Hader, la giovane star di It: Capitolo 2 si lamenta della bontà della app.

La giovane star di It: Capitolo 2, Finn Wolfhard, si è lamentata del funzionamento di FaceApp che lo ha fatto invecchiare trasformandolo in Bill Hader.

A differenza di tutti gli altri utenti del web, Finn Wolfhard ha usato Face App per mostrare via social il suo aspetto adulto che è quello di Bill Hader, versione adulta del membro del Club dei Perdenti in It: Capitolo 2. Finn Wolfhard ha postato una foto di Bill Hader, che interpreta Richie Tozier adulto, accompagnando il posto con la scritta "Questa nuova app che fa invecchiare fa schifo."

It: Capitolo 2, ambientato 27 anni dopo gli eventi di It, vede il Club dei Perdenti, ormai adulto, riunirsi per la prima volta a Derry per tornare a contrastare il ritorno di Pennywise. Cambio radicale di cast, dunque, ma i giovani protagonisti del primo compariranno in alcuni flashback per ricordare un passato che hanno dimenticato.

It: Capitolo 2 verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 5 settembre ed è stato al centro di una presentazione al San Diego Comic-Con 2019 nell'ambito dell'evento ScareDiego, completamente dedicato al genere horror, durante la quale sono state presentate delle clip inedite. Alla regia di questo secondo capitolo della storia c'è nuovamente Andy Muschietti.

Scoprite le nostre anticipazioni su It: Capitolo 2 che vede nel cast James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte del terrificante Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.