Ironheart: Marvel ha anticipato il debutto di Mephisto nell'MCU nel titolo di un episodio?

Da tempo i fan del Marvel Cinematic Universe bramano l'arrivo di Mefisto, supercriminale dei fumetti Marvel ispirato a Mefistofele. Si è parlato a lungo di un suo possibile ingresso nell'MCU e adesso tutto farebbe pensare che il momento è arrivato grazie al debutto della serie Ironheart, in arrivo su Disney+ il 24 giugno.

Le indiscrezioni sono esplose quando i Marvel Studios hanno condiviso un post su X, rivelando i titoli degli episodi di Ironheart scritti a penna su un quaderno a quadretti. Un titolo in particolare, quello del quinto episodio, Karma's a Glitch, ha attirato l'attenzione per via della lettera "M" evidenziata in rosso.

I fan hanno subito collegato la "M" rossa a Mefisto, un personaggio noto per il suo colore rosso e la sua natura diabolica. E così i social media si sono popolati di teorie di ogni genere che riguardano il celebre villain, preannunciato da Marvel - secondo i più - con questa ingegnosa trovata.

Cosa sappiamo dell'ingresso di Mefisto nell'MCU?

Mefisto è uno dei cattivi preferiti dai fan nei fumetti Marvel, dove si è scontrato spesso e volentieri con Doctor Strange, Scarlet Witch e Silver Surfer. Con l'MCU fortemente concentrato su temi soprannaturali in progetti come WandaVision, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Agatha All Along, i fan ritengono che i tempi siano maturi per l'ingresso del personaggio demoniaco.

I trailer di Ironheart finora hanno mostrato Anthony Ramos nei panni di Cappuccio, un personaggio legato a forze oscure e mistiche. Nei fumetti, Cappuccio trae potere da Dormammu, ma poiché Dormammu è già apparso in Doctor Strange, in molti ritengono che Marvel potrebbe sostituirlo con Mefisto come fonte di potere di Cappuccio.

Ad aumentare l'hype ci ha pensato a suo tempo il rumor che vorrebbe Sacha Baron Cohen da tempo legato al personaggio, voce rimbalzata ovunque negli ultimi due anni e mai confermata ufficialmente. Almeno fino a questo momento. Che sia la volta buona?

Lo scopriremo con l'arrivo di Ironheart, serie in sei episodi creata da Chinaka Hodge e prodotta da Ryan Coogler che vede Dominique Thorne nei panni di Riri Williams. La giovane fa ritorno a Chicago, ma il suo cammino incrocia quello di Parker Robbins, alias Cappuccio, interpretato da Anthony Ramos: un personaggio affascinante quanto pericoloso, in grado di manipolare forze mistiche.