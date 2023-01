Ironheart: il Mephisto di Sacha Baron Cohen avrà un aspetto molto diverso da quanto previsto

Mentre si susseguono i rumor sull'apparizione di Mephisto nell'MCU, un artista ci offre un'idea del look del personaggio grazie a un concept art leaked.

Anche se non esiste ancora nessuna ufficialità, in questo periodo si rincorrono i rumor sull'arrivo di Mephisto nell'MCU. Il villain che dovrebbe avere il volto di Sacha Sacha Baron Cohen, potrebbe avere un look molto diverso da quello che ci attendiamo almeno secondo alcune fan-art leaked diffuse da un artista sul web.

Secondo quanto anticipato finora, Mephisto dovrebbe fare il suo debutto nell'MCU come villain della serie Ironheart, ma potrebbe fare un'apparizione anche nel preannunciato Agatha: Coven of Chaos, spinoff di Wandavision.

Anche se lo scooper @MyTimeToShineH mette in guardia sull'autenticità delle fan-art, un artista anticipa il possibile look di Mephisto, look decisamente fuori dai canoni. Più che alla tradizione dei fumetti, il personaggio ha un che di Lobo, ma il suo aspetto sembra anche mutuato da Gene Simmons dei Kiss.

Non c'è modo che questa interpretazione di Mefisto non crei divisioni, ma sicuramente i cambiamenti apportati alimenteranno la discussione e lo scambio di idee tra i fan.