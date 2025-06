Ironheart: una nuova eroina entra in azione nel secondo trailer

Disney+ ha condiviso un nuovo trailer della serie Ironheart, in arrivo in streaming in Italia il 25 giugno.

Nel video pubblicato online si vedono alcune sequenze in anteprima del progetto Marvel destinato al piccolo schermo con al centro l'eroina, già apparsa in precedenza in Black Panther: Wakanda Forever.

Cosa racconta Ironheart

Dominique Thorne interpreterà nella serie la giovane inventrice Riri Williams. La storia raccontata in Ironheart è ambientata dopo gli eventi raccontati in Black Panther: Wakanda Forever.

Riri, determinata a lasciare un segno nel mondo, torna nella città di Chicago, dove è cresciuta. La sua idea è quella di costruire armature e, nel tentativo di perseguire le sue ambizioni, si ritrova alle prese con il misterioso, ma affascinante, Parker Robbins, ovvero 'The Hood' (Anthony Ramos).

Ecco il nuovo trailer:

Il cast dello show

La serie è interpretata anche da Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è head writer; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Zoie Nagelhout, Chinaka Hodge, Ryan Coogler, Sev Ohanian e Zinzi Coogler. Le musiche sono di Dara Taylor.

Nel sequel di Black Panther, Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira) avevano trovato Riri e l'avevano protetta dai guerrieri di Namor della città di Talokan. Durante un attacco al Wakanda da parte delle forze di Namor, la vita di Riri viene salvata dalla regina Ramonda (Angela Bassett), che muore durante la guerra. Riri si alleava quindi con i wakandiani per sconfiggere Namor e crea per Okoye un'armatura volante chiamata Midnight Angel.